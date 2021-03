AMD EPYC "Genoa": až 96 jader Zen 4 na LGA 6096

O celkové zvyšování počtu jader nejspíše nepůjde, neboť i Genoa by měly být založeny na 8jádrových čipletech, respektive zatím nikde nevidíme známky toho, že by počet jader v čipletu měl narůst na 12, aby bylo možné se stávajícími osmi čiplety dosáhnout počtu 96 jader.

Uvažuje se tak spíše o tom, že naroste počet procesorových čipletů na 12, což znamená, že zvýšení počtu jader se může týkat třeba jen procesorů EPYC a už vůbec ne řadových Ryzenů. Máme tu ovšem zatím jen jeden leak od ExecutableFix , který mluví o procesorech AMD Genoa s 96 jádry (a 192 vlákny), jež budou dále vybaveny 12kanálovým kontrolerem pro DDR5-5200, dále pak 128 linkami PCIe 5.0 či 160 v případě 2procesorové konfigurace, TDP bude 320 W (cTDP až 400 W) a zapotřebí bude pochopitelně nová patice, a to SP5 (LGA 6096).

Je třeba poznamenat, že taková konfigurace nevypadá nijak neuvěřitelně, ostatně lze počítat s tím, že Genoa budou procesory s 5nm čiplety, čili ty mohou být menší než dnešní 7nm (záleží ovšem i na jejich výbavě a především kapacitě L3 cache) a také výroba I/O jádra by se už mohla přesunout na 7nm proces z továren firmy GlobalFoundries, i když to není jisté, neboť 7nm proces s jeho omezenými kapacitami může být i nadále zapotřebí pro jiné produkty. Čili i na dnešní pouzdra pro EPYC Milan by se dvanáct čipletů možná vešlo, ovšem AMD něco takového ani nebude muset zkoušet, když bude měnit i patici.

Změnu patice si vyžádá už jen rozšíření počtu kanálů pamětí, jež navíc budou v podobě nových DDR5, přičemž nový LGA 6096 slibuje o 2002 kontaktů navíc oproti dnešnímu LGA 4094. Lze tak počítat s tím, že bude celkově větší, i když nejspíše s hustším uložením pinů, a tak tu bude i na dvanáct čipletů místa více než dost.

Paměťový subsystém s 12 kanály pro DDR5 by měl podporovat dva moduly na kanál, což nám při využití zcela reálných 128GB modulů dává až 3 TB systémové paměti na jednu patici. A co se týče zmíněného cTDP, to by mělo jednoduše znamenat možnost konfigurace TDP až na 400 W, pokud na to bude systém se svým chlazením připraven.



Genoa tak zatím vypadají jako slušný pokrok na poli serverových procesorů, který bude stále stavět na dnešním designu, ale my teprve uvidíme, zda se nám tyto informace potvrdí, což zahrnuje i to, co se objevilo na fórech Chiphell . Jde o Zen 4 a jeho podporu instrukcí BFLOAT 16 a především pak AVX3-512 a tam se také rovněž píše o více než 64 jádrech na patici.

