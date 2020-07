AMD EPYC Milan se Zen 3 se ukázal: 3 GHz na raných vzorcích

Procesory AMD EPYC generace Milan tak nabídnou to samé, co chystané desktopové Vermeer, čili čiplety tvořené jistým vylepšeným 7nm procesem s architekturou Zen 3. Od ní očekáváme především to, že už se zbaví jednotek CCX (Core Complex) se čtyřmi jádry a celý čiplet bude v podobě jedné osmijádrové jednotky se skutečně společnou L3 cache.

Před několika dny se objevily první inženýrské vzorky procesorů EPYC Milan, a to dva 64jádrové a jeden 32jádrový. Právě z hlediska počtu jader od generace Zen 3 nemá přijít žádná změna, ovšem jiné by to mohlo být v případě taktů (a samozřejmě i výkonu na takt). Nové procesory EPYC by pak měly dostat číselné označení 7XX3.

Na Igor's Lab zmíněné dva 64jádrové kousky se objevily pod OPN kódy 100-000000114-07 a 100-000000114-09 v rané revizi A0. Mají pochopitelně konfiguraci 8+1, která značí 8 čipletů a 1 I/O čip a celkově pak 64 jader (128 vláken), 2 MB L1 cache, 32 MB L2 cache a 256 MB L3 cache.

AMD EPYC Milan se sloučenou L3 cache v rámci čipletu

Zmíněné dva procesory se liší pouze svými takty, přičemž model s označením 09 dosahuje až 3000 MHz, což je na revizi A0 slušné. Nicméně dle wccftech mají finální verze dosáhnout taktů 3,4 GHz, což je i maximum pro současné 64jádrové EPYC. V takovém případě by tedy AMD spoléhalo čistě na nárůst výkonu na takt (IPC) daný novou verzí architektury Zen.

Zbylá verze má označení 100-000000117-03 a jde také o revizi A0 s 32 jádry plus odpovídající kapacitou L1, L2 i L3 cache. To tak vypovídá o konfiguraci 4 čipletů a I/O čipu, přičemž maximální takt je tu také 3 GHz. Všechny tři vzorky pak podporují paměti DDR4-3200 MHz a pokud to procesorům Milan už zůstane, pak na tom v tomto ohledu budou rovněž stejně jako Rome. Čistě dle toho, v jaké revizi se už objevily chystané procesory, mají blíže k vypuštění na trh desktopové Vermeer. Ty se totiž nedávno o objevily už jako B0 , čili jako takové by už měly být v podstatě připraveny.

Ceny souvisejících / podobných produktů: