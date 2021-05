AMD EPYC Zen 4 nabídnou již přes 64 fyzických jader

Nemáme tu tak potvrzení, že AMD stále i nyní ještě plánuje procesory EPYC se Zen 4 na příští rok, neboť tato roadmap je alespoň rok stará, neboť procesory EPYC 7003 jsou na ní zaznamenány ještě jako koncept. Ovšem rozhodně by mělo platit to, že se tu počítá s více než 64 jádry a pokud to platí pro EPYC Embedded, bude to samozřejmě platit i pro klasické paticové verze těchto serverových procesorů.

Informace o více než 64 jádrech na EPYC se Zen 4 přitom není nová a už před několika měsíci mluvil leaker ExecutableFix o procesorech Genoa s až 96 jádry . To má být zajištěno jednoduše tak, že se zvýší počet čipletů v procesoru z osmi na dvanáct, čili počet jader v nich zůstane stejný. Stejně tak má o polovinu narůst počet paměťových kanálů, a to z osmi na dvanáct, takže je zřejmé, že v takovém případě to bude chtít i novou patici, a to konkrétně SP5 (LGA 6096). Genoa již přitom budou počítat s paměťmi DDR5-5200 a s rozhraním PCIe 5.0, přičemž počet jeho linek má zůstat stejný jako dnes v případě procesorů Rome a Milan s PCIe 4.0, čili na 128.

Uvidíme přitom, zda výše zobrazená představa zmíněného leakera o vzhledu procesorů Genoa bude nakonec odpovídat skutečnosti. Měla být totiž vytvořena ne jen dle autorovy fantazie, ale dle původních schémat firmy AMD.



