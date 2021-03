AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) přijde snad ještě v tomto roce

Právě tato alternativa DLSS už je dobře známá jako AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), ovšem k dispozici ještě není a nebude asi ještě řadu měsíců. Scott Herkelman (CVP & GM, AMD Radeon), totiž v podcastu PCWorldu uvedl, že FSR dle jeho přesvědčení nastoupí ještě tento rok. A to se obvykle neříká v případě, kdy do vypuštění nějakého produktu zbývá už jen měsíc či dva.

Herkelman ostatně potvrdil, že v případě FidelityFX Super Resolution čeká firmu AMD ještě dost práce a stále pracuje na základní technologii, která zajistí celý upscaling obrazu. Je totiž zřejmé, že FSR bude mít stejnou funkci jako DLSS, čili dopočítání obrazu z nižšího rozlišení do vyššího, aniž by hráč výrazně pocítil sníženou kvalitu.

DLSS na remastrovaném System Shocku ve 4K

V případě DLSS 2.0 už to NVIDII funguje velice dobře a ta ostatně tento týden uvedla, že díky integraci této technologie do Unreal Enginu 4.26 skrz plugin je možné do her postavených na tomto enginu implementovat DLSS během jednoho dne. Jako příklad byla zmíněna hra The Fabled Woods a také demoverze System Shocku, konkrétně jeho přepracované verze od Night Dive Studios. Díky tomu dokáží všechny karty řady Ampere překonat snímkovací frekvenci 144 Hz ve 1440p. Ale zpět k AMD.

Scott Herkelman ve svém vyjádření uvedl, že AMD čeká ve vývoji FSR ještě další spolupráce s herními vývojáři ovšem práce dle jeho názoru postupují slušným tempem. Sám je tak přesvědčen, že jeho tým zvládne FSR dokončit ještě letos, ale vyloženě to neslíbil. Nicméně FSR je pro AMD klíčový softwarový produkt pro letošní rok, neboť firma si dle Herkelmana dobře uvědomuje, že bez něj je využití ray tracingu na Radeonech značně omezené a lidé jej nebudou chtít zapínat s vidinou obrovských propadů snímkovací frekvence.

Dále se také dozvídáme, že FSR asi nebude založen na strojovém učení jako DLSS, ostatně dobře víme, že moderní Radeony ani nemají alternativu jader Tensor, na nichž běží výpočty technologie DLSS. Nicméně Herkelman ještě neprozradil, na čem bude FSR založen a uvedl, že AMD zatím stále zvažuje možnosti. Má jít také o multiplatformní technologii, ovšem budou to právě PC, kam FSR zavítá nejdříve, což je logické, neboť jedině ve světě PC existuje pro FSR konkurence.

