AMD FSR: konkurence pro DLSS přijde dle Coreteks už příští měsíc

Leaker Coreteks , který má za sebou s ohledem na informace o AMD slušný záznam, nyní ale uvádí nové informace. Jde především o to, že FSR už mají k dispozici herní vývojáři a právě to by vysvětlovalo, proč nám právě autoři titulu Metro Exodus sdělovali, že technologii FSR nevyužijí a především pak to, že mají vlastní srovnatelnou technologii, která poskytuje přinejmenším stejné výsledky. To tak na jednu stranu podporuje tvrzení od Coreteks, ale na druhou stranu to přináší obavy, neboť TAA Upsample v Metro Exodus nabízí viditelně horší výsledky než DLSS.