AMD Genesis Peak: Threadrippery 5000 se rýsují

Procesory AMD Ryzen Threadripper 5000 by mohly být dle šuškandy představeny už letos na CES, čili v průběhu příštího týdne. Jde o generaci Genesis Peak (5000), která nahradí dnešní generaci Castle Peak (3000). Ty byly vypuštěny do světa právě na CES, ovšem v předchozím roce a dostupné byly od února.

Genesis Peak bude pochopitelně řada založená na jádrech Zen 3 a vycházet bude z procesorů EPYC generace Milan. Tyto procesory tak nabídnou stejný pokrok ve výkonu na takt jako Ryzeny 5000, čili i z jejich čipletů zmizí 4jádrové jednotky a zůstane jeden 8jádrový celek a co se týče počtu jader, ten by měl zůstat v podstatě stejný. Maximum bude 64 jader stejně jako v případě CPU EPYC, ovšem kolik jader budou mít jednotlivé modely, to už závisí čistě na libovůli firmy AMD.



Jurij Bublij na Twitteru zveřejnil malou hádanku (47454e4553495320313620434f524553), což je hexadecimální kód, který převedený do ASCII zní "GENESIS 16 CORES". To ukazuje na vypuštění i 16jádrové verze nového Threadripperu, která tu v aktuální generaci není (namísto toho tu máme 24, 32 a 64 jader). To se ovšem bavíme o běžně dostupných Threadripperech, vedle nichž tu jsou ještě OEM verze Threadripper Pro a ty obsahují 12, 16, 32 a 64jádrové verze.

Zatím tak můžeme předpokládat, že generace Threaripper 5000 by mohla zahrnovat 16jádrový model a pak navazující verze se 24, 32 a 64 jádry. O tom bychom se mohli přesvědčit už za týden.



