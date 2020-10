AMD GPU v procesorech Samsung: na Exynos 9925 si ještě počkáme

Exynos 9840, ten by už měl by mít nová jádra Cortex-X1. Pro Galaxy S22 by pak mělo jít o Exynos 9855.

V polovině srpna se objevily zprávy , že společnosti Samsung, ARM a AMD navazují těsnější spolupráci při návrhu nových mobilních procesorů. Nyní se objevují další úniky, které napovídají o tom, co se chystá. Už poněkolikáté se má změnit označení nových procesorů pro nové smartphony Galaxy, vlajkovou lodí nebude ani Exynos 1000, ani Exynos 2100, ale patrně, ten by už měl by mít nová jádra Cortex-X1. Pro Galaxy S22 by pak mělo jít o Exynos 9855.

Nejvíce nás ale jistě zajímá, kdy se mobilní Exynosy dočkají prvních plodů spolupráce Samsungu a AMD. Zde nelze příliš slavit, protože Exynos 9925, který by měl být prvním CPU od Samsungu s GPU od AMD, by se měl objevit až v roce 2023, tedy za více než dva roky. Pak by ale korejský gigant mohl mít velmi výkonnou alternativu procesorům Snapdragon od Qualcommu. Jenže to půjde patrně až o Galaxy S23.

