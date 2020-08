AMD hlásí nebývalý zájem o moderní APU, navyšuje produkci

Jde tak evidentně o reakci wccftech na informace o údajném nedostatku mobilních Renoir na trhu, o které mluvil zástupce firmy XMG . AMD nyní tyto zprávy v podstatě potvrzuje, když jeho mluvčí na dotaz o stavu dodávek odpověděl, že po mobilních Ryzen 4000 je na trhu bezprecedentní poptávka jako po dosud žádném mobilním procesoru v historii AMD. V reakci na to AMD navyšuje produkci, aby mohlo firmám žádajícím nová APU vyhovět, čímž se také zaměřuje na zvýšení svého podílu na notebookovém trhu s x86 čipy.

Je tak v podstatě jisté, že AMD letos překročí hranici 20% podílu na daném trhu a už dnes má na něm dle Mercury Research vyšší podíl než na desktopovém trhu.

Tolik k ověřitelným informacím, i když redaktor z wccftech uvádí, že vše má ověřeno z několika zdrojů. Zásadní otázka byla ta, zda AMD nedokáže uspokojit poptávku kvůli tomu, že prostě nemá k dispozici potřebné výrobní kapacity, anebo kvůli tomu, že sama poptávka se neočekávaně a prudce zvýšila, což vytvořilo jen dočasné "sucho".

Dozvídáme se především dvě věci, že mezi 1. a 2. kvartálem tohoto roku se dodávky mobilních Renoir ztrojnásobily a díky tomu se ty staly nejlépe prodávanými procesory ve svém segmentu.

Stav dodavatelského řetězce pak už ilustruje samotné vyjádření firmy AMD, kde se píše o "incremental demand requests". To by mělo znamenat, že firmy patřící mezi ODM, od nichž si zvláště menší výrobci notebooků objednávají potřebná APU, značně podcenily své objednávky a poté začaly posílat dodatečné objednávky pro další čipy. To ale znamená méně času pro AMD, a tedy i výsledný nedostatek, který by ale měl být spíše krátkodobý.

Čili daný nedostatek může být pouze výsledkem toho, že ODM firmy nedokázaly správně předpovědět zájem svých zákazníků. Nicméně na druhé straně tu pochopitelně máme zase to, že AMD si nemůže u TSMC zamluvit libovolný objem produkce a navíc se v této polovině roku chystá vypustit na trh nové zásadní produkty: Zen 3, RDNA 2, a to nehledě na nová APU pro Xbox Series X a PS5.



