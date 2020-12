AMD i díky Ryzenům 5000 drtí Intel na Mindfactory

Společnost AMD v DIY segmentu zahnala Intel na pokraj zájmu, přičemž my jsme se na statistiky německého prodejce Mindfactory, který to velice dobře ukazuje, naposledy podívali na začátku léta . Tehdy jsme se mohli ještě těšit leda na brzké velice mírné oživení řady Ryzen 3000, zatímco dnes už tu máme výsledky, které reflektují nástup generace Ryzen 5000 a dalo se skutečně očekávat, že podíl Intelu bude dále trpět. Je to ale opravdu zásluha především nových CPU?

- klikněte pro zvětšení -

Máme tu jako obvykle přehled jednak dle počtu prodaných kusů a pak podle tržeb, které jejich prodej přinesl. Z toho by se mohlo na první pohled zdát, že AMD mělo připraveno skutečně dost procesorů na to, aby pokrylo z hlediska tržeb více než dvojnásobný zájem zákazníků.



- klikněte pro zvětšení -





Takže jak to vypadá s čísly za listopad? Nové Ryzeny jsou na trhu už od 5. listopadu, takže můžeme víceméně hodnotit celý měsíc a ten vypadá velice zajímavě především z hlediska tržeb, ale to se dalo čekat i vzhledem k tradičně silné sezóně. Počet prodaných procesorů AMD vzrostl nad 35 tisíc oproti cca 6 - 7 tisícům CPU Intel, a to především díky tomu, že Ryzeny 3. generace se nepřestaly dobře prodávat a nově k nim přibyly nové modely.

Jak je však vidět, nástup Ryzenů 5000 se na celkovém zvýšení prodeje zas tak nepodepsal. Zdaleka nejlépe se prodával Ryzen 5 5600X, kterého se prodalo zhruba tolik kusů, jako modelů 5800X, 5900X a 5950X dohromady. Celkem jde však pouze o cca 6 tisíc kusů, čili řada Ryzen 5000 je v celkovém měřítku stále v menšině. Značně však vzrostly prodeje procesorů Ryzen 3000 a když to celé zkombinujeme, tak získáme velice dobrý výsledek pro AMD.

Ten je však ještě lepší v případě druhého grafu, v němž přímo vyletěly tržby za prodej CPU AMD, a to až k necelým deseti milionům eur. Narostly tak více než počet prodaných kusů, čili průměrná cena vzrostla a na tom se jistě podílí zvláště i nové Ryzeny 5000, které patří mezi ty nejdražší v nabídce AMD.

Z hlediska procent podílu přitom oba grafy ukazují stejný poměr 84:16 ve prospěch AMD, což znamená jednu důležitou věc. Procesory AMD se, alespoň dle výsledků obchodu Mindfactory, už prodávají v průměru za stejné ceny jako procesory Intel a to představuje velké zadostiučinění pro tým zelených, který dle svých slov už nechce být vnímán jako "ten druhý, co prodává levnější kopie".



Ceny souvisejících / podobných produktů: