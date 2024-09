AMD i Intel chystají refreshe mobilních procesorů Hawk Point a Raptor Lake

Přestože se nové řady mobilních procesorů objevují každým rokem a je docela těžké to vůbec sledovat a pamatovat si rozdíly mezi jednotlivými řadami (na rozdíl od desktopových, kde jsou mezery delší), očividně ani to nestačí, a jak AMD, tak i Intel mají za to, že je potřeba v zákaznících vyvolat dojem dalších inovací. Proslýchá se totiž, že obě firmy chystají refreshe známých architektur, které už mají (nebo velmi brzy budou mít) své nástupce.

AMD tak dle zákulisních zpráv přijde s novými Ryzeny 200, tedy bez přídomku AI a s nižším číslem než u Ryzenů AI 300. Mělo by jít o refresh známého Hawk Point, což jsou Ryzeny 8040 (např. 8840U nebo 8840HS). Maximem tak bude pravděpodobně nadále 8 jader a 16 vláken, architekturou bude Zen 4. Najdeme tu max. 8 MB L2 cache paměti, 16 MB L3 cache, nejvýkonnější modely budou mít integrovanou grafiku Radeon 780M s 12 CU. Je otázkou, zda se NPU dočká posílení, nebo zda zůstane na 16 TOPS, což nynější Ryzeny 8000 dostává v úlohách AI na 39 AI TOPS (a to nestačí na Microsoft Copilot+ AI PC). Zatím tedy není jasné, zda se kromě názvu vlastně něco změní nebo ne.



Hodně podobně by na tom měl být Intel. Ten by totiž k novým Core Ultra 200V Lunar Lake a budoucím Core Ultra 200 Arrow Lake měl představit procesory Core 200 bez přídomku Ultra. A zde se počítá s tím, že by mělo jít o další refresh architektury Raptor Lake. Maximem mají být 14jádrové modely konfigurace 6P+8E s 24 MB cache a integrovanou grafikou Iris Xe s max. 96 EU. Zdá se, že v těch procesorech bude ještě větší zmatek než dnes.