AMD Instinct MI200: MCM se 110 jednotkami CU?

AMD Instinct MI200 by tak dle následujícího shrnutí týkajícího se již druhého kvartálu tohoto roku dávno měly kolovat světem, i když zatím jen v omezených počtech, ale my bohužel stále neznáme jejich specifikace, které by se daly potvrdit. Zavděk tak můžeme vzít informacemi z těchto stránek , kde se dozvíme o pravděpodobném počtu jednotek CU.

Máme tu zmíněna označení GFX906_60, pravděpodobně Instinct MI60, GFX908_120, čili Instinct MI100 a pak GFX90A_110, velice pravděpodobně právě MI200 "Aldebaran". Důležitá jsou čísla na konci, která v případě MI60 a MI100 značí 60 a 120 CU, takže MI200 by se mělo týkat jen 110 CU. Zřejmě tak nejde o plnou konfiguraci, která má čítat 128 CU, ale zde tedy o 18 méně, čili 55 na jednom čipu.

Pak je ovšem velice pravděpodobné, že AMD připraví zcela jiné jednotky CU, než tu byly doposud. Pokud by v nich zdvojnásobilo počet jader FP32 (případně jiných), pak při teoretickém, ale zcela reálném taktu 1500 MHz lze počítat s výkonem 42,2 TFLOPS v FP32. V opačném případě by ale MI200 muselo pracovat na cca 1,65 GHz, aby dosáhlo stejného výkonu 23 TFLOPS v FP32 jako MI100 a ani pak by samozřejmě nešlo o žádný pokrok.

AMD by mělo své Aldebarany oficiálně představit ještě letos společně s druhou verzí architektury CDNA, která se nedávno odštěpila od původní architektury a svou cestou si také šla grafická/herní RDNA. A co o nich ještě víme s relativní jistotou? Pouze to, že mají využít až 128 GB paměti HBM2e.

