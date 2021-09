AMD je připraveno tvořit čipy ARM, pokud to zákazníci budou chtít

Devinder Kumar (Chief Financial Officer, AMD) tak byl na Deutsche Bank Technology Conference neobvykle sdílný a mluvil kromě tématu o dalším růstu firmy AMD, těžařích a prioritizaci výroby také o tom, že AMD může nabídnout i čipy ARM. To by ostatně nebyla nevídaná věc, stačí si vzpomenout na serverové Opterony A1100 využívající jádra ARM Cortex-A57, nicméně to už je pět let stará minulost. Aktuálně jde spíše o integrované Platform Security Processors, které slouží pro účely zabezpečení platforem.

S nástupem mikroarchitektury Zen tak už zájem firmy AMD o ARM opadl, ostatně v době vývoje Opteronů A1100 nebyl připraven potřebný serverový ekosystém pro tuto architekturu, ovšem to se už mění. Ostatně na ARM v serverech sází také NVIDIA , která chce dokonce koupit i mateřskou firmu Arm. Je tak možné, že jí chce na stejném poli konkurovat právě i AMD?

Kumar by asi sám možnosti vyrábět čipy s architekturou ARM nemluvil jen tak, ovšem zde šlo o odpověď na otázku, jak vidí konkurenci právě ze strany ARM. Na tu odpověděl, že AMD zná ARM velice dobře a má i velice dobré vztahy se samotnou firmou Arm. AMD je tak připraveno pracovat i s architekturou ARM, pokud ji zákazníci budou chtít, ovšem sám Kumar je přesvědčen o x86 coby dominantní architektuře ve své oblasti.

Dle těchto slov to tedy nevypadá, že by AMD hodlalo brzy překvapit nějakým novým produktem založeným na ARM. Devinder Kumar chtěl asi spíše jen upozornit na to, že jeho firma s ARM umí a je si vědoma toho, čemu mohou a budou její procesory x86 konkurovat.

Nicméně na toto téma letos na JPMorgan Global Technology mluvila i sama Lisa Su, která uvedla, že AMD má s ARM bohaté zkušenosti, neboť v minulosti na této architektuře navrhlo řadu čipů a také považuje v mnoha ohledech firmu Arm za partnera. Řekla tak v podstatě to samé co nyní i Kumar, a to včetně toho, že AMD je připraveno v případě zájmu tvořit nové procesory ARM.



Nedávno jsme se také od TrendForce dozvěděli , že ARM ještě nebude na serverovém trhu ohrožovat architekturu x86, jenomže už také nebude mít zanedbatelný podíl jako dříve a konkrétně se počítá s cca 3 procenty. Uvidíme tak, jak se situace vyvine, ovšem AMD má nyní na trhu úspěšné serverové procesory EPYC, které by zcela jistě i nadále stejně tvořily páteř jeho serverové nabídky.

