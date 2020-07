AMD konečně ohlásilo ceny nových Ryzenů Renoir, přijdou do obchodů

Vyjádření firmy AMD pro HardwareLuxx je prosté a nepřináší nic nového než to, co bylo zveřejněno v úterý při představení samotných APU, sice trošku neobratně, ale bylo. V novém vyjádření firmy AMD se píše, že ta neuvedla svou celkovou roadmap a že si chystá APU nové generace pro základní desky s čipsety série 400 a 500. Čili nemáme brát nové oznámení jako něco, co nesouvisí se značkovými deskami.

Z tohoto oznámení by možná koukalo i to, že si snad AMD přichystá i ještě lepší model Renoir, ale co víme, tak osm jader a 512 shader (8 CU) je maximum této generace a skutečně těžko v rámci ní přijde cokoliv lepšího.

Pozoruhodně často se přitom mluví o verzích PRO nových desktopových Renoir. Všímá si jich také nová tiskovka firmy Biostar , která uvádí, že je na jejich podporu už připravena a uvádí také nové modely desek RACING B550GTA, RACING B550GTQ a B550MH. A právě jen modely PRO nalezneme i v seznamu procesorů a APU, které firma AMD zveřejnila.

Jednak se ale ukáže, že stejnou cenu mají nová APU Ryzen PRO bez ohledu na svou verzi, čili zda jde o 65W, nebo 35W model a dále se můžeme přesvědčit o tom, že AMD obvykle stanovuje i stejnou cenu za běžné i PRO verze svých ostatních CPU i APU. Platí to třeba pro Ryzen 3600 a PRO 3600 nebo Ryzen 5 3400G(E) a PRO 3400G(E).

Čili lze očekávat, že i v případě desktopových APU Renoir to bude stejné, takže jaké jsou jejich ceny? Ryzen 7 PRO 4750G(E) mají stanovenou cenu 309 USD, Ryzen 5 PRO 4650G(E) pak 209 USD a konečně Ryzen 3 PRO 4350G(E) přijdou na 149 USD. Vypadá to tak, že onen thajský prodejce si opravdu účtuje slušnou přirážku.

Skutečně se nám tak potvrzuje, že osmijádrový Renoir přijde na cenu kolem 300 dolarů, jak se odhadovalo dříve, takže pokud bychom to měli okomentovat, AMD nabízí slušnou cenu vzhledem k tomu, že nová APU mají slušně výkonnou CPU část v mnoha ohledech srovnatelnou se samostatnými CPU Matisse a za integrované GPU si tak připlatíme jen minimálně, tedy až na model Ryzen 3 4350, neboť ten je oproti procesorům Ryzen 3 generace Matisse výrazně dražší na to, že má srovnatelné specifikace i s low-endovým Ryzen 3 3100.

