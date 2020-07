AMD má po 15 letech hodnotnější akcie než Intel

Akcie firmy AMD předběhly Intel ještě před tím, než ten ohlásil své nové finanční výsledky a především i to, že nástup 7nm procesu bude opožděn o další půlrok . Především na to evidentně reagovali investoři, což je zřejmé, neboť v ostatních ohledech se Intelu vedlo velice dobře, snad až na klesající marže.

Včera tak hodnota akcií Intelu dosáhla 61,57 USD, zatímco AMD si sáhlo na 61,99 USD, takže po dlouhé době mělo hodnotnější akcie než Intel. Ovšem akcie Intelu navíc po zveřejnění jeho tiskové zprávy náhle spadly na 54 USD, zatímco AMD si skokově polepšilo a nyní je nad 64 USD. Stále to ale neznamená, že by hodnota celé firmy AMD na trhu překonala Intel, neboť ten vypustil do oběhu daleko více akcií, díky čemuž má při srovnatelné ceně akcií s AMD stále asi 5x vyšší tržní hodnotu. A ostatně ani ta nevypovídá moc o skutečné hodnotě firmy.

Zajímavé je především to, jak reagovaly akcie obou firem a jak se zklamání na straně Intelu přetavilo v zájem o AMD. Dá se říci, že Intel potkaly už chronické potíže s vývojem nových výrobních procesů, zatímco AMD využívající v této době především služeb TSMC a GlobalFoundries má dávno k dispozici 7nm proces a může se těšit na 5nm, s nímž by neměly být žádné potíže.

Intel má v této době stále drtivou většinu portfolia na 14 nm a je velká otázka, jak se předvedou výkonnější 10nm čipy, především očekávané serverové Ice Lake a desktopové Alder Lake. Xeony Ice Lake ale dorazí dle ofic. informací až na konci tohoto roku a Alder Lake až v druhé polovině příštího roku, a to už by AMD mohlo pomalu opouštět 7nm proces a přecházet na 5nm, zatímco pro Intel to vypadá tak, že najede na 7 nm nejdříve na konci roku 2022. A to lze ještě očekávat, že jako první 7nm produkty přijdou ultramobilní či naopak serverové čipy.

Nevypadá to tak, že by Intel měl šanci AMD (a TSMC) v nejbližších letech z hlediska technologií výroby dohnat. Stále více je také patrné, že desktopové produkty jsou v jeho případě na vedlejší koleji, zatímco AMD to má spíše opačně. Ostatně během tohoto týdne jsme se od Ricka Bergmana (EVP, Computing & Graphics, AMD) dočkali dalšího potvrzení, že "klientské procesory Zen 3", čili Ryzen 4000 "Vermeer" přijdou na trh v tomto roce. Bohužel ale stále nevíme, v čem spočívá ono vylepšení 7nm procesu, na němž budou Vermeer založeny. Přinejhorším (a pravděpodobně) to bude nějaká forma optimalizace jako v případě 12nm procesu GloFo pro Zen+.

