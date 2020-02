AMD má problém s ovladači Radeonů: pohaslé obrazovky, sekání a jiné

Stížnosti na ovladače pro grafické karty Radeon zaplavily subreddit společnosti AMD, a to zvláště téma o vývoji těchto ovladačů . Uživatelé si stěžují na celkovou nestabilitu ovladačů, která vede k různým projevům, jako je náhlé zčernání obrazovky, která se bez restartu systému už nezapne. V posledních dnech začaly nespokojené hlasy sílit.

Dle informací serveru Extremetech může být právě v případě problému se zhaslou obrazovkou více příčin a wccftech zase hlásí, že problémy se týkají především nejnovějších karet Radeon s čipy Navi, a to konkrétně modelů AMD Radeon RX 5700 XT (Navi 10), AMD Radeon RX 5700 (Navi 10), AMD Radeon RX 5600 XT (Navi 10), AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB (Navi 14) a AMD Radeon RX 5500 XT 4 GB (Navi 14).

AMD k tomu už stačilo vypustit do světa své vyjádření, z nějž se ovšem bohužel moc nedozvíme. Píše se v něm, že stabilita ovladačů je hlavní prioritou pro jeho softwarový tým, který blízce monitoruje diskuse na fórech, a je si vědom zmiňovaných potíží, na které si lidé stěžují. AMD však zatím nemá v ruce nic, o co by se mohlo podělit, takže na řešení pracuje a v příhodnou dobu dá vědět.

Jinými slovy, prostě a jednoduše si počkejme na to, zda problémy nevyřeší nová verze ovladačů, i když právě na Extremetech se píše, že některé potíže může vyřešit zásah do BIOSu, a to konkrétně nastavení sběrnice PCIe striktně na verzi 3.0 (platí pochopitelně jen pro X570) a obecně je vhodné situaci řešit primárně aktualizací jak systému, tak BIOSu.

Na Redditu se také dočteme o tom, že s problémem zčernalé obrazovky může pomoci deaktivace 3D akcelerace aplikací, které běží na pozadí hry, což platí třeba pro webový prohlížeč nebo jiný software, který může využívat 3D schopností grafického procesoru. A nezapomínejme, jde o Windows, čili někdy nestačí se jen podívat, že nějaká funkce je zapnutá či vypnutá. Pro jistotu je dobré s ní "zahýbat", tedy zapnout a zase vypnout, nebo opačně.

