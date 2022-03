AMD má už brzy započít masovou výrobu svých Ryzen 7000

AMD by mělo už během léta, a to spíše k jeho konci, uvést na trh své nové procesory Ryzen 7000. Na ně je ostatně už čas, neboť první Ryzeny 5000 (řada 6000 bude v případě CPU přeskočena) byly na trh uvedeny už v listopadu roku 2020.

Greymon55 nám přitom dal nedávno vědět, že první pro trh připravené procesory Ryzen 7 5800X3D už byly vyrobeny, což se nakonec potvrdilo a i v mnoha jiných informacích o firmě AMD se nemýlil. Pokud tak bude mít pravdu i nyní, kdy můžeme očekávat Ryzeny 7000 generace Raphael na trhu?

Je důležité zmínit, že zdroj nemluví o výrobě čipletů pro Raphael či snad dokonce jen I/O jader, ale o tom, že je připravena továrna, která bude nové procesory firmy AMD pouzdřit. S tím by přitom měla začít během dubna či nejpozději začátkem května.

A když vezmeme v potaz, že aktuální generace Vermeer začala být vyráběna v červenci 2020 a na trh se dostala v listopadu, nebo že procesor 5800X3D s V-Cache je ve výrobě od loňského listopadu a na trh se dostane nyní v dubnu, vypadá zcela reálně uvedení procesorů Vermeer na trh v srpnu či v září.

Mohl by to být přitom už srpen vzhledem k tomu, že zapouzdření nových Zen 4 by mělo být mnohem jednodušší než v případě zmíněného procesoru s V-Cache, pokud tedy do celého procesu máme započítat právě i umístění čipu s dodatečnou L3 cache na procesorový čiplet. Na druhou stranu se tu už přechází na kompletně novou platformu s novou paticí, podporou DDR5, PCIe 5.0, atd. Takže budeme raději počítat se začátkem školního roku.

Od AMD Ryzen 7000 očekáváme stále 16 jader, a to 5nm Zen 4, přičemž přinejmenším některé modely by měly dostat také integrovanou grafiku RDNA 2. Půjde prý jen o 4 CU, čili 256 shaderů, takže s výbavou APU se to nebude moci srovnávat, ale AMD tu asi prostě jen bude chtít smazat svou nevýhodu v porovnání s Intelem. Lze přitom očekávat, že integrovaná grafika bude součástí I/O čipletu a že i zde budeme mít na výběr mezi procesory s aktivovanou a deaktivovanou grafikou, ale to se ještě ukáže.



Ceny souvisejících / podobných produktů: