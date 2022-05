AMD Mendocino: chystá se APU s RDNA 2 pro mainstreamové notebooky

Procesory Mendocino má jistě ve své paměti řada lidí, kteří si díky nim dopomohli k vyššímu výkonu v dobách, kdy světu x86 vládla Pentia a Celerony se velice dobře taktovaly prostým přepnutím FSB ze 66 na 100 MHz. Nedávno se ale Mendocino objevilo znovu a tentokrát ve spojení s AMD.

My přitom čekáme na to, kdy či zda se moderní APU Ryzen 6000 "Rembrandt" dostanou také do notebooků, kde by mohly opravdu uplatnit svou integrovanou grafiku, která jim v drahých modelech se samostatným GPU není k ničemu. A jak to vypadá, právě takovou úlohu by mohly mít právě APU Mendocino, i když je tu otázka, jak silné bude jejich RDNA 2 iGPU a zde se vůbec bude moci srovnávat s tím, co nabízí dnešní Ryzeny 6000.

APU Mendocino budou určena pro notebooky v ceně 400 až 700 dolarů a půjde o 6nm čipy vyráběné firmou TSMC, které dostanou 4 fyzická jádra Zen 2 (4C/8T) a zmíněnou integrovanou grafiku RDNA 2, o níž se ale bohužel zatím nedozvíme vůbec nic bližšího.

Nelze ale počítat s tím, že iGPU v Mendocinu bude schopno vyrovnat se grafickému čipu v Rembrandtech. Vypadá to spíše na celkově slabší hardware pro levné počítače, na což ukazuje i logo operačního systému Chrome vedle Windows.

Ale uvidíme, AMD by totiž mohlo jednoduše využít svůj křemík, který připravilo pro konzole Steam Deck. Jde o APU Van Gogh, které rovněž nesou čtyři jádra Zen 2 a k tomu grafiku RDNA 2, která je vybavena osmi CU (512 shaderů) na 1,6 GHz a důležité jsou tu také paměti LPDDR5-5500. S takovou výbavou by mohli majitelé notebooků s Mendocinem pomýšlet i na hraní her.

Není však jasné, zda jsou Van Gogh rovněž 6nm APU, i když se už mluvilo o tom, že využijí jistý vylepšený 7nm proces, což by sedělo právě i na 6nm technologii, ale těžko říci. Necháme se překvapit a do 4. kvartálu, kdy má Mendocino přijít na trh, se jistě objeví i nějaké informační úniky.