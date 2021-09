AMD MI300: opravdový začátek výkonných APU?

Jednotky AMD APU (Accelerated Processing Unit) byly vyvíjeny v rámci projektu Fusion, přičemž stejnojmenná platforma byla později přejmenována na HSA (Heterogeneous System Architecture) a jedním z jejích rysů byla podpora OpenCL C++ a Microsoft C++ AMP pro snadnější programování aplikací, jež by mohla paralelně zpracovávat procesorová a GPU jádra.

první APU, anebo AMD Llano

Za tímto účelem AMD založilo i HSA Foundation, a to společně s firmami ARM Holdings, Imagination Technologies, MediaTek, Qualcomm, Samsung a Texas Instruments. Ovšem věci se nevyvinuly tak, jak by někdo mohl očekávat, čili dnešní aplikace zpravidla nevyužívají APU jako jednu jednotku s výkonem akcelerovaným pomocí GPU jader. Integrovaným GPU prostě zůstal především jejich původní účel, čili zpracování grafiky a jinak aplikace využívají spíše vícejádrová CPU, čili idea heterogenního programování se trošku vytratila. Nicméně je pravda, že se postupně objevují nové typy úloh, které jsou určeny zvláště pro GPU, ať už jde o AI/ML jako celek nebo nově o DirectStorage a zpracování velkých objemů dat čtených z rychlých SSD.

Z označení APU ale v podstatě nic nezbylo a jde spíše jen o poznávací znak procesorů firmy AMD vybavených integrovanou grafikou, neboť její CPU nikdy iGPU neměla. Ovšem to by se mělo změnit nástupem generace Zen 4 a je otázka, co to udělá se samotným termínem či zkratkou APU, která by tímto už ztratila i zbytek svého významu.

There's a server socket called "SH5" that features CPU with CPUID 0xA80F00... called "MI300" — ExecutableFix (@ExecuFix) September 16, 2021

Co kdyby ale štafetu převzaly akcelerátory AMD MI300 ? Leaker ExecutableFix totiž objevil novou patici SH5, která je interně označována jako MI300 ve vcelku jasném odkazu na chystané akcelerátory. MI300 mají mít už čtyři GPU čiplety a ukazuje se, že by tu mohl být i CPU čiplet Zen 4 nebo snad více takových.





Čili v takovém případě by AMD připravilo opravdu výkonné APU vybavené samozřejmě i paměťmi typu HBM, jehož účel by se mohl značně přiblížit původnímu ideálu. Zatím to ale můžeme považovat jen za nepotvrzené a neověřitelné informace, neboť AMD oficiálně nevypustilo na trh ani akcelerátory MI200 (i když je již nabízí vybraným partnerům), a MI300 tak přijde nejdříve v příštím roce.



Máme tu ale i reálný základ v podobě práce Design and Analysis of an APU for Exascale Computing, z níž pochází i výše uvedený obrázek čipu zvaného EHP, o němž jsme mluvili již v roce 2015 . MI300 využívající výkonná GPU i CPU jádra by tak rozhodně nepřišla jako nové překvapivé řešení, zvláště když technologie umožňující kombinaci a rychlé propojení více čipů na jednom substrátu jsou již velice aktuální, stejně jako éra systému s výkonem v řádu Exa, na niž ukazuje i označení EHP.

