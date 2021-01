AMD Milan se 32 jádry se v testu téměř vyrovná dvěma 28jádrovým Xeonům

Procesory AMD Milan se na trh ještě nedostaly, ale už by to nemělo dlouho trvat. Intel by jim měl vyslat v ústrety nové Ice Lake-SP tvořené již 10nm procesem, ale v této době nemá na trhu ještě nic lepšího než staré 14nm Xeony s maximálně 28 jádry. Ty by ale dle nejnovějších informací měly dorazit na trh až někdy v polovině tohoto roku, takže dříve rozhodně očekáváme procesory AMD Milan.