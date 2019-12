AMD možná nahradilo některé 14nm procesory Ryzen pomocí 12nm čipů

Procesory AMD Ryzen 5 1600 se stále prodávají a u nás jsou dostupné za cca 2500 Kč s daní, přičemž novější Ryzen 5 2600 stojí o nějakých 700 korun více, takže rozdíl mezi nimi není zanedbatelný. Čili kdyby se potvrdilo, že dnes dostupný Ryzen 5 1600 je ve skutečnosti Ryzen 5 2600 architektury Zen+, jen se sníženými takty, šlo by o velice zajímavou koupi.

My také dobře víme, že 12nm proces, jímž se procesory Zen+ vyrábí, je jen optimalizovaný 14nm proces a ne jiná technologie, čili pro AMD by nemusela taková případná změna být vůbec nákladná, i když je otázka, proč by něco takového vůbec mělo dělat. V úvahu připadá třeba snaha o uvolnění čistě 14nm linek v GlobalFoundries pro jinou výrobu, nebo prostě to, že ty byly postupem času modernizovány pro vyladěný 12nm proces, to prostě nevíme. Takže co naopak víme?

V podstatě pouze to, co vychází z rozdílu mezi Zen a Zen+, což je mírně vyšší IPC právě ve prospěch Zen+. Má jít konkrétně o procesory Ryzen 5 1600 s označením YD1600BBM6IAF oproti starším s YD1600BBM6IAE, jež mají mít například v Cinebench R20 o 400 bodů vyšší skóre než původní procesory z roku 2017. Nicméně zde jde právě i o to, zda náhodou nejde o dobře známý fakt, že se procesory Ryzen od svého uvedení výkonnostně zlepšily, což jde na vrub postupně vyladěnému mikrokódu, kompatibilitě s paměťmi a také systém Windows jim byl postupně uzpůsobován. Rozdíl daný v označení procesorů by pak mohl znamenat prostě jen nový stepping, který se obvykle výkonu netýká.

Na druhou stranu, 400 bodů je velký rozdíl a navíc by zhruba odpovídal procesoru generace Zen+ na taktech Ryzenu 5 1600, čili 3,2 až 3,6 GHz. Dozvídáme se také, že daný procesor, který máme nahoře vyfocen, se nedal zrovna dobře taktovat, takže se vkrádá myšlenka, zda snad AMD tímto způsobem nepoužívá čipy Zeppelin generace Zen+, které se zrovna nepovedly a pro Ryzen 5 2600 se nehodí. Pod tuto pokličku už ale vůbec nevidíme, takže zbývají jen takovéto úvahy.

Nakonec ještě můžeme zmínit, že dle fór Guru3D se procesory YD1600BBM6IAF také lépe chovají s ohledem na své turbo, které nepracuje tak těžkopádně. A to by právě také ukazovalo na druhou generaci procesorů Ryzen, kde bylo turbo opravdu značně vylepšeno a dokázalo naprosto plynule a po malých krocích měnit takt procesoru na základě počtu zatížených jader.

Ceny souvisejících / podobných produktů: