AMD možná uvede levné Athlony a Ryzeny 3 pro Socket AM5

Další zákulisní zpráva se tentokrát týká společnosti AMD. Tam se objevily informace o tom, že by se pro patici AM5 mohly objevit nové levné procesory Ryzen 3 a Atlhon. Nynější nabídka v podstatě začíná na 6jádrových modelech Ryzen 5 8400F, příp. se výjimečně dá sehnat i Ryzen 5 7500F. To ale není oficiální základ nabídky. Tam totiž přece jen existuje jeden 4jádrový Ryzen 3 pro Socket AM5, a to model Ryzen 3 8300G. Ten nabízí 4 jádra, podporu 8 vláken, má iGPU Radeon 740M se 4 CU a takty 3,4/4,9 GHz. Ten ale v obchodech neseženete. To by se ale mohlo změnit.



Podle těchto zpráv by měly vzniknout nové procesory na základě Ryzenů 7000 s architekturou Zen 4, které ale nebudou vyráběny pomocí 5nm+6nm procesů, ale pomocí 7nm. To by mohlo pomoci udržet cenu docela nízko (7nm výroba je levná, ačkoli samotný čip by měl být větší, než kdyby byl vyráběn pomocí 5nm procesu), přičemž se mluví o cenách pod 100 USD. Mělo by se jednat minimálně o dva nové procesory. Nabízí se nějaký 4jádrový Ryzen 3 (nízko taktované 6jádro není moc pravděpodobné) a Athlon, který by mohl mít 4, ale možná také jen pouhá 2 jádra. Jako vždy, toto jsou ale jen zákulisní spekulace, které se mohou, ale také nemusí vyplnit.