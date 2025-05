AMD na Mindfactory přeskočilo Nvidii, nejprodávanějším GPU je Radeon RX 9070 XT

Bitva AMD a Nvidia na poli GPU pokračuje a v případě posledních architektur se dost začíná dařit AMD. I když RDNA 4 stále není úplně perfektní (např. by mohla být o něco efektivnější, FSR ještě nedosahuje na DLSS), je to dost podařená architektura. Naopak Nvidii se Blackwell moc nepovedl, resp. lépe řečeno se proti předchůdci nijak zásadně neposunul vpřed. Problémy s dostupností už u obou výrobců opadly, karty jsou k sehnání, a to za rozumné ceny, takže se začíná ukazovat, jaký je o ně skutečně zájem. A jak ukazuje velký německý prodejce Mindfactory, je to pro AMD dost dobré.

GPU Retail Sales Week 18 '25 (mf)



Units

AMD: 665 units sold, 50.19%, ASP: 686

Nvidia: 630, 47.55%, ASP: 1096

Intel: 30, 2.26%, ASP: 310



Revenue

AMD: 456296, 39.46%

Nvidia: 690646, 59.73%

Intel: 9314, 0.81%



By GPU

RX 9070 XT => 355

RX 7800 XT => 165

RTX 5060 Ti =>… pic.twitter.com/FplNzJUQ27 — TechEpiphany (@TechEpiphanyYT) May 3, 2025

Nejprodávanější kartou za poslední týden byl Radeon RX 9070 XT s 355 kusy. To je výrazný náskok na druhou nejoblíbenější kartu, kterou je také Radeon, ale tentokrát starší RX 7800 XT se 165 prodanými kartami. Pak už je to čistě v režii Blackwellu. Třetí místo bere RTX 5060 Ti se 140 kusy (naprostá většina v 16GB verzích), pak high-endová RTX 5080 se 135 kartami a RTX 5070 Ti se 105 kusy. Šestou příčku obsadila standardní RTX 5070 se 100 kartami a na 7. místo se dostala extrémní GeForce RTX 5090. Té se prodalo 60 kusů.

AMD si tak zajistilo 50,2% podíl se 665 prodanými kartami s průměrnou cenou 686 EUR. Nvidia je se 630 kartami na druhé příčce, což je 47,6% podíl, nicméně těží z výrazně vyšší průměrné ceny. Ta činí 1096 EUR. Třetí Intel se zmohl na 30 karet za průměrnou cenu 310 EUR, což ve výsledku znamená 2,3% tržní podíl. Už se tedy nepohybuje pod jedním procentem, nicméně není to ani mnoho.

Pokud jde o utrženou částku, zde vítězí Nvidia díky podstatně vyšší průměrné ceně karet, a to 690,6 tisíc EUR, což znamená 59,7 % trhu. AMD si pak bere 39,5 % trhu a 456,3 tisíc EUR. Intel s nejmenším počtem karet a nejnižší průměrnou cenou se dostal jen na 9,3 tisíc EUR a 0,8 %.