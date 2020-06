AMD nabízí Horizon Zero Dawn zdarma k vybraným Ryzen 3000

Nová akce již běží, jak se ostatně každý může přesvědčit při pohledu do nabídky největších českých e-shopů s hardwarem, které už uvádějí, že k vybraným procesorům AMD Ryzen 3000 dostaneme PC verzi hry Horizon Zero Dawn zdarma, přesněji tedy Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Jde přitom o jednu z her, která byla dříve nabízena jako lákadlo vyloženě pro herní konzole PlayStation 4. V březnu jsme se ale dozvěděli , že tento titul z roku 2017 přijde i ve verzi pro PC, a to někdy v druhém kvartálu tohoto roku. Pokud tak bude dodržet slib o druhém kvartálu, měla by tato hra nastoupit do konce tohoto měsíce, což ostatně svým způsobem naznačuje i prodejní akce firmy AMD.

Ta se konkrétně týká nabídky silnějších procesorů Ryzen 3000, a to konkrétně modelů:

AMD Ryzen 9 3950X



AMD Ryzen 9 3900X



AMD Ryzen 7 3800X



AMD Ryzen 7 3700X



AMD Ryzen 5 3600X



AMD Ryzen 5 3600

Pokud si tak někdo vybere model Ryzen 5 3600 v ceně kolem 5000 Kč s DPH, získá zároveň i AAA hru s očekávanou cenou 60 eur. Zatím tedy obdrží pouze voucher, který bude moci uplatnit do 30. července tohoto roku. Tehdy by tak hra samotná již měla být dávno na trhu. Zde pak naleznete plný seznam spolupracujících prodejců.

Horizon Zero Dawn vyhrála několik cen Game of the Year za rok 2017 a hráč se v ní dostane do fantaskního světa, v němž pobíhá Aloy jako vystřižená z doby kamenné, ovšem tento obrázek narušují monstra, která by se dala označit za robotické dinosaury. Jde tak o svět, který už nepatří lidem, jejichž společnost zažila velký úpadek a my se v něm budeme pohybovat stejně jako v jiných hrách s otevřeným světem. Hrát budeme pochopitelně za zmíněnou Aloy, která byla vyhnána z vlastního kmene a je na cestě k odkrytí minulosti svého druhu a zastavení blížící se hrozby.

Půjde přitom o Horizon Zero Dawn Complete Edition, která bude obsahovat základní verzi hry i expanzi The Frozen Wilds, která přidává další hodiny zábavy na novém území, novou výbavu, schopnosti i robodinosaury.

Ceny souvisejících / podobných produktů: