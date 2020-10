AMD Navi 21 XT se rýsuje s až 2,4GHz taktem a jen 255W TBP

AMD nám odhalí skutečnost o nových Radeonech už za deset dní, takže nové informace už mohou být založeny na skutečných produktech, které se už pomalu chystají na trh. Nyní se objevily údaje o Navi 21 XT, čili dle očekávání druhé nejvýkonnější verze. Ta opravdu nejlepší by měla nést označení Navi 21 XTX a dle VideoCardz je pravděpodobné, že ta už se nedostane k AIB partnerům. Co to znamená?

Navi 21 XTX by mohla být nabízena exkluzivně jen od AMD, takže by šlo o něco podobného jako v případě dosavadních karet TITAN od NVIDIE. Soudí se tak dle toho, že AIB partneři firmy AMD o ní na rozdíl od verze XT dosud téměř nic nevědí, a tak se pouze spekuluje o tom, že XTX bude mít více CU a vyšší takty. A samozřejmě je také možné, že to bude všechno jinak a Navi 21 XTX bude dokonce taková exkluzivita, že se k ní v rámci platformy PC vůbec nedostaneme, čili půjde o karty pouze pro Apple.

Karty AMD Radeon RX 6000 ale už byly prezentovány vedle procesorů Ryzen 5000 , respektive šlo o velice krátkou ukázku, dle níž však lze tušit, že by jejich PC verze měly svést souboj i s RTX 3080. Samozřejmě ale nevíme, zda šlo o verzi XT, nebo až XTX.

Navi 21 XT

16GB GDDR6

255W TGP

~2.4 GHz (Game Clock) — Patrick Schur (@patrickschur_) October 17, 2020

Nyní nám ale Patrick Schur předkládá informace právě o Navi 21 XT, která má mít 16 GB paměti GDDR6, dále 255W TBP či TGP a Game Clock kolem 2,4 GHz. Tento takt dle názoru serveru VideoCardz bude platit spíše pro lepší nereferenční modely karet, ale i tak je to úctyhodný takt vzhledem k tomu, že Game Clock je jen střední hodnota, nad níž je ještě nejvyšší turbo.

Dále se už právě od VideoCardz dozvídáme, že všechny tři verze Navi 21, čili XTX, XT i XL, mají mít 16 GB paměti GDDR6 na 256bitovém rozhraní. Stále to tak nevypadá na paměťovou propustnost, která by byla srovnatelná s kartami NVIDIE, a o to více tak můžeme být zvědaví na to, co se skrývá pod zprávou o Infinity Cache

Velice dobře pak vypadá celková spotřeba 255 W, což může znamenat, že s ohledem na poměr herního výkonu a spotřeby se AMD NVIDII už přinejmenším vyrovná. Ale toto srovnání se bude řešit až jako podružné.

