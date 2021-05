AMD Navi 23 využije 8 GB paměti, ale pouze 8 linek PCIe

Igor Wallossek se odkazuje na jistou interní prezentaci firmy AMD, dle níž bude stejný čip (Navi 23) použit pro desktopové i mobilní karty, přičemž půjde o 7nm kus křemíku o velikosti 235,8 mm2, takže ten bude jen o trošku menší než Navi 10 na kartách RX 5700 (XT). Dá se přitom počítat s tím, že i oficiálně stanovené ceny mohou být velice podobné, pokud jde o starší generaci. Dnes tu totiž máme nejlevnější model nové generace (RX 6700 XT) za 479 USD, přičemž RX 5700 XT stál 350 USD, ale ještě uvidíme, ceny přijdou na řadu až jako poslední.

I Wallossek nyní potvrzuje, že na trh přijdou dvě desktopové karty s Navi 23, a to Radeon RX 6600 a RX 6600 XT vybavené 1792 a 2048 Stream procesory a shodnou paměťovou výbavou s 8 GB GDDR6 na 128bitovém rozhraní s propustností 256 GB/s. To je samo o sobě oproti kartám RX 5700 velice slabé, neboť ty díky 256bitovému rozhraní i přes pomalejší paměti dosahují propustnosti 448 GB/s, ovšem generace Navi 2 s tím počítá a využívá rychlou Infinity Cache, a to zde s kapacitou 64 MB. Dnes má tento přístup firmy AMD také ještě dvě výhody, díky pomalejší paměti totiž jeho Radeony jednak nejsou tak moc atraktivní pro těžaře jako GeForce a pak jde i o to, že s poloviční šířkou sběrnice mohou být jednodušší, a tím i levnější.

AMD se také rozhodlo šetřit na počtu linek rozhraní PCIe 4.0, jichž tu máme pouze osm. To samozřejmě nebude problém v případě, že opravdu použijeme verzi 4.0 tohoto rozhraní, ale na systému s PCIe 3.0 už kvůli polovičnímu počtu linek můžeme přijít o menší procento výkonu.

Co se týče obrazových výstupů, nové karty nabídnou kombinaci pěti DP 1.4a , HDMI 2.1 a SL-DVI, z nichž jeden zvládne ještě USB-C DP Alt mode. O nových Radeonech uslyšíme od AMD pravděpodobně na Computexu, čili už přibližně za dva týdny. AMD je bude bezpochyby prezentovat jako karty určené pro hraní v rozlišení Full HD.

