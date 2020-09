AMD Navi 2X: 80, 40 a 32 CU, spekuluje se už o specifikacích

AMD by mělo v dohledné době přinést na trh karty založené na třech GPU Navi 2X, a to vlajkové Navi 21, střední třídu Navi 22 a low-endové Navi 23. Díky aktualizaci ROCm 3.8 byly zjištěny základní specifikace , které by výsledné karty mohly mít, ale výsledek se může lišit.

Zatím to ale vypadá, že Navi 21 bude obsahovat 80 jednotek CU, čili 5120 Stream procesorů v případě, že každé CU bude mít jako doposud po 64 SP. A to nelze zaručit, jak nám ukázala nyní i NVIDIA. Turbo by se pak mohlo pohybovat dle variant až na 2200 MHz, což by tak kartě s Navi 21 poskytlo výkon až 22,5 TFLOPS v FP32. Na téměř 30 TFLOPS nové RTX 3080 by to tak nestačilo, ale jak dobře víme, vyšší hrubý výkon ještě nemusí nic znamenat.

Verze Navi 10 a Navi 10 b Navi 14 Navi 21 a Navi 21 b Navi 22 gfxclk (MHz) 300 - 1000 300 - 1000 300 - 1900 500 - 2050 500 - 2050 500 - 2500 uclk (MHz) 100 - 750 100 - 750 100 - 875 577 - 1089 577 - 1089 577 - 1089 socket_power_limit_ac[0] (W) 180 180 110 200 238 170 freq_table_gfx[0] (MHz) 300 300 300 500 500 500 freq_table_gfx[1] (MHz) 1400 1400 1900 2050 2200 2500 freq_table_uclk[0] (MHz) 124 100 100 100 100 97 freq_table_uclk[1] (MHz) 500 500 500 500 500 457 freq_table_uclk[2] (MHz) 625 625 625 625 625 674 freq_table_uclk[3] (MHz) 875 750 875 1000 1000 1000

Navi 22 by tak mělo mít 40 CU, takže o něm opět můžeme mluvit jako o nové verzi dnešního Navi 10 se stejným počtem jader. Takty se pak mohou dle dostupných informací pohybovat až na 2500 MHz, což by opravdu nebylo špatné, ale na tyto údaje můžeme ze všeho uváděného spoléhat asi nejméně.

A nakonec je tu Navi 23 s výbavou 32 CU, což však vypadá na příliš malý rozdíl oproti Navi 22. GPU s 32 CU by mohlo být spíše osekanou verzí čipu se 40 CU a ne samostatně vyráběný čip, nicméně to se teprve ukáže.

VideoCardz ještě zmiňuje údaje z blogu Newegg Insider, kde se objevily specifikace chystaných Radeonů, jež byly poté smazány.





Máme tu tak Radeon RX 6700 XT až 6900 XT, ale tabulku si tu můžeme uvést pouze pro zajímavost, neboť jde zřejmě o kombinaci informací, o nichž se už dávno diskutuje (počet Stream procesorů, systém paměti) s údaji, namísto nichž by mělo být napsáno spíše TBD. Všechny tři karty totiž těžko budou mít naprosto stejnou základní frekvenci 1500 MHz a co se týče TDP, hodnoty 150, 200 a 300 W vypadají jen jako hrubý odhad.

