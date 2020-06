AMD Navi 31 i nový Cezanne se objevily v Apple macOS Big Sur

Z kódu GPU ovladačů pro nový operační systém Apple macOS Big Sur jsme se dozvěděli docela zajímavé věci. Ty totiž zmiňují grafické čipy AMD Navi 31, což je pozoruhodné, neboť AMD ještě nevydalo ani Navi 21, natož jeho nástupce. Nové Navi 31 by mělo být GPU postavené na další generaci architektury RDNA3, to je ale asi tak všechno, co víme o této novince. Můžeme předpokládat, že se taková GPU objeví v nabídce jen u Macu Pro za hodně velký příplatek. Podstatně blíže blízké realitě mají čipy Navi 22 a Navi 23, které byly rovněž mezi nově objevenými čipy ke GPU ovladačům v novém systému Applu.