AMD Navy Flounder: Radeon se 40 CU a 192bitovým rozhraním

AMD se chystá své nové Radeony představit 28. října, takže nám zbývá ještě více než měsíc a především pak budeme do té doby řešit nové procesory Zen 3. A zatím to vypadá, že ty nám udělají více radosti než nové Radeony, ale nechme se překvapit.

AMD zatím zveřejnilo pouze to, že odhalí nové Radeony RX 6000, takže nevíme, které z Navi 2X to budou. Jednoznačně se očekává Navi 21, čili tzv. velké Navi (Sienna Cichlid), vedle nějž to může být ještě Navi 22 a/nebo 23. Právě Navi 22 či 23 nese označení Navy Flounder a dle starších zpráv by to mělo být právě Navi 22. Napovídá tomu i nově uváděná výbava 40 jednotek CU (Compute Unit), což je naprosto stejný počet jako v Navi 10 (RX 5700 XT). Výkon na watt by ale měl být v případ nových Navi 2X podstatně vyšší, jenomže se také mluví o pouze 192bitové sběrnici. A to je na tom to podivné.

Samotné AMD slibuje o polovinu vyšší výkon na watt, jenomže to pochopitelně neznamená, že nové GPU se 40 CU bude o polovinu výkonnější než staré GPU se 40 CU. Právě nárůst výkonu jednotek CU není známý a v krajním případě by to (teoreticky) mohlo dopadnout tak, že nová karta s GPU o 40 CU bude víceméně stejně výkonná jako stará, jen výrazně úspornější.

Jenomže právě tomu by odpovídala informace o pouze 192bitové sběrnici, což by znamenalo, že i s využitím rychlejších GDDR6 by se taková karta v propustnosti přinejlepším vyrovnala dnešním RX 5700 XT, což leccos vypovídá i o jejím výkonu.

V zásadě by to nemusel být problém, prostě by šlo o konkurenci pro očekávané GA106 (RTX 3060), jež mají mít také 192bitovou sběrnici (tím nemíníme verzi Super) a lze říci, že NVIDIA také z hlediska paměťové propustnosti nepředvede velký pokrok, pokud jde o karty RTX 3070 a nižší. Zrovna RTX 3070 má už potvrzeny specifikace a dle nich nezíská oproti RTX 2070 ani ždibec paměťové propustnosti navíc a bude mít i stejnou kapacitu pamětí, takže proč by si propustností starších verzí nevystačilo i AMD?

gc_num_tccs ukazující na počet cache pro texturovací kanály (zde 12), která se obvykle vztahuje k šířce paměťové sběrnice, by Navy Flounder měl mít právě 192 bitů (12 x 16). Ovšem jisté to není, jsou tu i výjimky. Informace o 192bitové sběrnici pro Navy Flounder zde přitom není založena na kapacitě pamětí (což ani zdaleka nemůže být jednoznačné), ale na informacích z firmwaru pro toto GPU vytaženého z linuxového kernelu. Dle hodnoty

Jde ale právě o velké Navi, které by tím pádem asi skončilo s 256bitovou sběrnicí a s použitím GDDR6 by nabídlo přinejlepším 512 GB/s, stejně jako letité Radeon R9 Fury X s první verzí HBM. Právě na to ukazuje rovněž firmware z linuxového kernelu a hodnota gc_num_tccs rovnající se 16 (čili 16 x 16).

Takže buď si AMD opravdu dokáže vystačit s úzkou sběrnicí, nebo můžeme na hi-end (či cokoliv blízko něj) v podání této firmy opět zapomenout, anebo je tu stále něco, co nevíme a veškeré informace o šířce sběrnic nových Radeonů jsou mylné.



