AMD nebude omezovat těžbu na Radeonech s RDNA 2

NVIDIA se navenek pokusila zavděčit se hráčům, kteří čekali nebo spíše stále čekají na příležitost koupit si novou kartu za "křesťanské peníze", nicméně její snaha přichází vniveč, ať už byla upřímná, nebo ne. Firma jednak připravila čistě těžební speciály, čímž dala jasně najevo, že se nehodlá připravit o příjmy od těžařů a proč by to také dělala. Spíše tím dostala možnost zbavit se i řady čipů, které opravdu nemohou být použity v grafických kartách (třeba kvůli chybě v multimediálním enginu, apod.), přičemž je zřejmé, že výroba těžebních akcelerátorů si v důsledku bere ze stejných zdrojů jako grafické karty (paměti, PCB, MOSFETy a jiné komponenty), nehledě na kapacity provozů pro pouzdření a testování.

K tomu ale Neelalojanan dodal, že mikroarchitektura RDNA 2 byla vyvinuta speciálně pro hry, což v tomto případě znamená konkrétně využití Infinity Cache a spíše užší paměťové sběrnice. Pro těžbu se ovšem hodí karty se širší sběrnicí a propustností pamětí, čili se dá říci, že RDNA 2 představuje sama o sobě omezení pro těžbu.

To je jistě pravda a potvrzují to i testy, v nichž je RX 6700 XT v těžbě znatelně pomalejší než starší RX 5700 XT. Ovšem jednak to je stále výkon někde mezi 44 a 47 MH/s při těžbě Etherea, což samo o sobě není tak špatné a pak jsme dnes v situaci, kdy jsou těžaři ochotni kupovat v podstatě cokoliv, takže i RX 6700 XT se svými 384 GB/s výchozí paměťové propustnosti je pro ně rozhodně velice atraktivní.