AMD oficiálně představilo FidelityFX Super Resolution, jaká rozlišení používá?

FidelityFX Super Resolution přichází jako univerzální a otevřená technologie pro upscaling za účelem zvýšení snímkovací frekvence ve hrách. Srovnávána je tak s konkurenční DLSS, na čemž nezmění nic ani ten fakt, že jde o velice rozdílné věci. Jejich účel je totiž stejný a lze očekávat, že NVIDIA bude FSR spíše přehlížet, než aby ji začala podporovat.

Na druhou stranu si NVIDIA také k našemu překvapení adoptovala technologii FreeSync (či přesněji Adaptive-Sync), čímž svou G-Sync odsunula do pozadí zájmu. Jenomže to nelze srovnávat s případem FSR vs. DLSS, neboť pravý G-Sync dojel spíše na to, že potřebuje nákladný hardwarový modul coby součást monitoru, která výrazně navyšuje jeho cenu a nic takového pro DLSS neplatí. Tam jde pouze o vhodnou grafickou kartu a podporu ze strany her stejně jako v případě FSR.

Ale uvidíme, jak se NVIDIA rozhodne. AMD dá FSR k dispozici na GPUOpen někdy uprostřed července.

Pokud jde o podporu pro FSR, zde se nám potvrdily starší informace o sedmi titulech, které ji nabízí hned od 22. června, zatímco další přijdou později. Co nového se ale dozvídáme?

Algoritmus v FidelityFX SR je určen především k detekci hran v obrazu a jeho rekonstrukci ve vyšším rozlišení tak, aby se co nejméně projevilo nevyhnutelné rozmazání, což podobně jako v případě DLSS závisí hlavně na výchozím rozlišení, v němž se hra skutečně vykresluje a to si můžeme zvolit. Algoritmus je přitom umístěn ještě uprostřed grafické pipeline hned po antialiasingu a tone mappingu, čili před aplikací různých filtrů pro přidání filmového šumu, chromatické aberace a podobných.

Rozlišení: AMD FSR v. NVIDIA DLSS - via VideoCardz Nastavení Škálování 8192×4320 (8K) 3840×2160 (4K) 2560×1440 1920×1080 AMD FidelityFX Super Resolution Ultra Quality 77,0% 1,30x 6302 3323 2954 1662 1970 1108 1477 831 Quality 66,6% 1,50x 5461 2880 2560 1440 1706 960 1280 720 Balanced 58,8% 1,70x 4819 1270 2259 1270 1506 847 1129 635 Performance 50,0% 2,00x 4096 2160 1920 1080 1280 720 960 540 NVIDIA Deep Learning Super Sampling Quality 66,6% 1,50x 5461 2880 2560 1440 1707 960 1280 720 Balanced 58,0% 1,72x 4752 2506 2227 1253 1485 835 1114 626 Performance 50,0% 2,00x 4096 2160 1920 1080 1280 720 960 540 Ultra Performance 33,3% 3,00x 2731 1440 1280 720 853 480 640 360

Podívat se také můžeme na to, jaká výchozí rozlišení se v FSR a DLSS využívají v různých nastaveních. Stačí si jen rychle prolétnout procenta, abychom zjistili, že FSR nepřekvapivě obecně spoléhá na vyšší výchozí rozlišení než DLSS, a to v rozsahu 50 až 77 % oproti 33 až 67 %. To by sice technologii NVIDIE mělo poskytnout výhodu k tomu, aby nabídla vyšší nárůst snímkovací frekvence, ovšem pouze na tom to pochopitelně nestojí a jde i o to, jak výkon ovlivní právě samotný převod obrazu do vyššího rozlišení.



- klikněte pro zvětšení -



AMD přitom slibuje, že na Ultra Quality v podstatě nepoznáme rozdíl od hry renderované v plném rozlišení, a přitom v případě titulu Rift Breaker slibuje na RX 6800 XT ve 4K nárůst z 92 na 138 FPS, v Godfall to je z 59 na 87 FPS a v Terminator Resistance z 89 na 128 FPS (viz testy na VideoCardz ).



Zda ale dokážeme akceptovat i upscaling pomocí FSR na nejvyšší kvalitu, to už záleží na každém zvlášť, ostatně i názory na DLSS se různí a tato technologie od NVIDIE má rozhodně stále své mouchy , které se postupně vychytávají.

