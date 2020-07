AMD oficiálně představuje desktopové Renoir s až osmi jádry Zen 2

V dnešním článku jsme se už krátce podívali na to, co mohlo firmu AMD k takovému rozhodnutí přivést a nyní se už raději zaměříme více na představené produkty.

Mezi ně patří také nové Athlony, čili slabší APU s grafikou Radeon, jež nese pouze tři CU. Všechny tyto čipy také přijdou v podnikových verzích PRO s vyšší úrovní bezpečnosti, garantovanou dostupností po dobu alespoň dvou let, atd.

Desktopová AMD Ryzen APU

Jádra/vlákna Základní takt Turbo TDP Compute Unit Takt GPU Ryzen 7 4700G 8C/16T 3,6 GHz 4,4 GHz 65W 8 2,10 GHz Ryzen 7 4700GE 8C/16T 3,1 GHz 4,3 GHz 35W 8 2,00 GHz Ryzen 5 4600G 6C/12T 3,7 GHz 4,2 GHz 65W 7 1,90 GHz Ryzen 5 4600GE 6C/12T 3,3 GHz 4,2 GHz 35W 7 1,90 GHz Ryzen 3 4300G 4C/8T 3,8 GHz 4,0 GHz 65W 6 1,70 GHz Ryzen 3 4300GE 4C/8T 3,5 GHz 4,0 GHz 35W 6 1,70 GHz Athlon Gold 3150G 4C/4T 3,5 GHz 3,9 GHz 65 W 3 1,10 GHz Athlon Gold 3150GE 4C/4T 3,3 GHz 3,8 GHz 35 W 3 1,10 GHz Athlon Silver 3050GE 2C/4T 3,4 GHz 3,4GHz 35 W 3 1,10 GHz Hned v prvním snímku prezentace se dozvídáme, že AMD sice přichází jako první se 7nm desktopovým procesorem s grafikou, ale ten bude určen jen pro OEM systémy. Dále tu máme potvrzení očekávaných specifikací a toho, že ve skutečnosti přichází v podstatě jen tři modely Ryzen, a to ve verzích G a GE. Výbava je stejná, liší se pouze takty procesorů a integrované grafiky v souladu s TDP 65 W a 35 W. AMD pak slibuje oproti konkurenci především výrazně vyšší vícevláknový výkon procesorů a samozřejmě také mnohem vyšší grafický výkon, pokud jde o prostá Intel Core s 9. generací iGPU. Další srovnání si bere na pomoc starší generaci APU a konkrétně Ryzen 5 3400G, který pochopitelně v Cinebench jako čtyřjádrový procesor navíc se starší architekturou nemá šanci. Ovšem co se týče grafiky, zas tak propastný rozdíl tu není. Co se týče výkonu ve hrách, zde už AMD bohužel nesrovnává se svým předchozím modelem, neboť to by evidentně nevypadalo tak pěkně, jako když si vezme na pomoc opět procesory Core. A je vcelku jedno, že jde o starší 9. generaci, neboť i desátá je vybavena stejnými iGPU, které se s Radeony v APU pochopitelně nemohou rovnat. Navíc se ani nedozvíme, jaké skutečné snímkovací frekvence můžeme očekávat, takže poznámka o testování v rozlišením 1080p při nízké kvalitě grafiky je v podstatě zbytečná a pod čarou je napsáno pouze to, že se testovalo s ovladači verze 6.9.20.

Nakonec se už jen podíváme na přehled nových Athlonů (12nm Zen+) a jejich soupeřů v podobě Pentií a Celeronů. Ty tak poputují do levných sestav OEM výrobců a my se snad někdy brzy dozvíme, zda se AMD rozhoupá a desktopové Renoir také vyšle do obchodů jako samostatně prodejné zboží. Pokud k tomu dojde, což zástupci firmy nevyloučili, jako spíše raději nekomentovali, pak si lze představit, že se tak stane nejdříve při příležitosti vypuštění nové generace CPU Vermeer.

Ceny souvisejících / podobných produktů: