AMD ohlašuje Radeon Pro VII a vrací můstek pro multi GPU

AMD Radeon Pro VII tak přichází v době, kdy už je samotný Radeon VII dávno mrtvý, respektive neprodávaný a nesehnatelný. AMD tuto kartu nikdy oficiálně nestáhlo z trhu, ostatně taková oznámení se ani obvykle nedělají, ovšem v jejím případě by to možná bylo vhodné, protože ta byla představena loni 7. února a už v průběhu léta se potichu a postupně vytratila z trhu.

Radeon VII byl představen v podstatě jako nouzové řešení firmy AMD, která by jinak neměla na trhu žádnou moderní herní kartu rychlejší než Radeon Vega 64. Šlo o obdobu Radeonu Instinct MI50, který měl jednu velkou výhodu v kapacitě 16 GB paměti HBM2 a jejich propustnosti 1024 GB/s. Na to herní konkurence nedosáhla, ale Radeon VII zase celkově nedosáhl na její výkon v praxi, i když ten výpočetní byl na vysoké úrovni.

Jako herní karta tak je Radeon VII slabý, takže ani není divu, že se vytratil z trhu. Nyní se nám vrací jako Radeon Pro VII, čili už jako grafická karta pro pracovní sestavy, která bude založena na stejném GPU Vega 20 s 3840 Stream procesory (60 CU), 240 TMU a 64 ROP a také bude mít stejných 16 GB HBM2 na 4096bitové sběrnici.

Radeon Pro VII ale nabídne to, co původní verze nezvládala, a to plný výkon v double precision (FP64), který tak bude přesně na polovině výkonu v FP32, čili jde o 6,55 TFLOPS. Radeon VII nabídl zhruba jen polovinu toho. Tím ale nekončíme. Máme tu také rozhraní založené na Infinity Fabric (IF), které může propojit dvě karty do jednoho multi-GPU řešení s kapacitou 32 GB. Každé GPU má dvě linky IF běžící na 1333 MHz s propustností 42 GB/s v jednom směru. Celková obousměrná propustnost je tak 168 GB/s, čili mnohem vyšší, než jakou nabízí moderní PCIe 4.0 x16 (64 GB/s).

Ovšem IF můstek není zadarmo a představuje náklady 199 USD nad rámec pořizovací ceny dvou karet. Ta ale činí doporučených 1900 dolarů, což je asi o pětinu méně, než dáme za NVIDIA Quadro RTX 5000, jejíž výkon v FP32 je 11,2 TFLOPS, čili víceméně srovnatelný, ale v FP64 je to jen 0,35 TFLOPS a navíc tu máme méně než poloviční paměťovou propustnost. Na druhou stranu jde o Turing s jádry RT a Tensor.

AMD má také šanci bojovat proti samotné Quadro GV100 (obdoba TITANu V), kterou by měly dva Radeony Pro VII s můstkem snadno překonat, a to za mnohem nižší cenu, neboť NVIDIA svou kartu nabízí za 9 tisíc dolarů.

Radeon Pri VII dále nabízí sběrnici PCIe 4.0 x16, přídavné napájení z 6 a 8pinového PCIe konektoru a celkem šest mini DP 1.4 s podporou 8K. K dispozici bude od poloviny června.

