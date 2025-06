AMD omlouvá nedodávání 8GB karet RX 9060 XT k testům regionálními rozdíly

Dobře víme, že moderní hry se už i v nízkých rozlišeních rády svými paměťovými nároky podívají za hranici 8 GB VRAM. Proto mnoho hráčů nese nelibě, že se stále uvádí šedesátkové výkonnější modely grafických karet s takto malou pamětí. Jak Nvidia GeForce RTX 5060 Ti, tak i AMD Radeon RX 9060 XT se totiž nabízí vedle 16GB variant i ve 8GB verzích, což už je vzhledem k jejich výkonu málo (pochopit se to dá u slabších základních modelů RTX 5060 a případně u RX 9060, i když ani tam už to není nejvhodnější). Obě firmy tedy jedou stejnou strategii nabídky pamětí u svých modelů Ti, resp. XT, a obě se také stejně staví k recenzím 8GB variant. U nich je jasné, že menší paměť přinese propady výkonu, a tak je moc nechtějí poskytovat k recenzím, aby karty nevypadaly špatně. S tím jsme se setkali u Nvidie a setkáváme se s tím i u AMD.

Nvidia tak pozdržela uvedení ovladačů tak, aby recenzenti mířící na Computex neměli šanci karty otestovat před uvedením, a pak několik dalších dní neměli šanci zveřejnit recenze, protože udělat testy a napsat recenzi zabere nějaký ten čas. Frank Azor z AMD nedávno řekl, že 8 GB musí stačit většině hráčů, protože rozlišení 1080p je stále většinové, a v tomto má pravdu, nicméně ani AMD se nevyhnulo tomu, že se snaží výkon svých 8GB Radeonů zatajovat. Většina redakcí tak nedostala k testu 8GB verze, ale jen ty s 16GB VRAM. Důvodem je údajně to, že jsou zde rozdílné regionální požadavky. Jinak řečeno, tam, kde očekává slabší zájem o 8GB verzi, tyto karty k testům neposlala. Západní média tak 8GB varianty karet obvykle nedostaly, nicméně nějaké ty kusy se dostaly k asijským recenzentům, kde se předpokládá větší zájem.

Jednou z redakcí je Uniko's Hardware, která to otestovala v 8 hrách (to není mnoho, ale nějaký základní náhled to dá). Pokud jde o rozlišení 1080p, tak tam 8GB Radeon RX 9060 XT proti 16GB verzi propadl o 8 %, což je překvapivě hodně na to, že by dle AMD měla tato paměť dostačovat pro 1080p hraní. 1% Low byla nižší dokonce o skoro 10 %. V rozlišení 1440p byl propad průměrné snímkovací frekvence 8GB varianty překvapivě o chloupek nižší, a to 7 %, propady 1% Low pak činily 9 %. Jak vidíme, v obou rozlišeních to bylo zhruba 7-8 % horší v průměru a o 9-10% nižší v 1% Low. Na to, že je zde jinak stejný čip a stejná propustnost pamětí, jde o poměrně velký rozdíl.

Tak doufejme, že v příštích generacích mainstreamu se stane standardem alespoň 12 GB, což se dá dosáhnout 192bitovou sběrnicí (6×2GB) nebo i dnešní užší 128bitovou (4×3GB) v případě GDDR7, kde jsou dostupné i 3GB čipy. Ideální by bylo s výhledem do budoucna mít jako standard 16 GB.