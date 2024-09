AMD opravuje mikrokód pro Ryzeny 9000 se 2 CCD, výrazně zlepšuje vysoké latence

Procesory AMD Ryzen 9000 nemají zrovna na růžích ustláno. Nejprve překvapily poměrně malým nárůstem výkonu, a to především ve hrách, kde se to povedlo opravit ze strany Microsoftu lepší predikcí větvení. Prodejně jde o docela propadáky nejen z důvodu ne až tak vysokého nárůstu výkonu, ale také z důvodu podstatně vyšší ceny. Nyní se ukazuje, že nižší výkon může být způsoben i dalším problémem, a to horšími latencemi u procesorů se dvěma CCD. Konkrétně jde o komunikaci jader mezi jednotlivými CCD, kde jsou tyto časy více než dvojnásobné ve srovnání s předchůdci. AMD však toto vyřešilo v nové aktualizaci mikrokódu a půjde o jednu z novinek AGESA 1.2.0.2.



Podle měření jednoho z uživatelů fóra Overclock se časy při komunikacích mezi různými CCD snížily ze 180 ns na zhruba 75 ns, tedy na hodnoty podobné Ryzenům 79x0 (tedy 7900 i 7950). Toto může mít mírný vliv na aplikace, které jsou na tyto druhy komunikace více jader citlivé, nicméně se nepředpokládá, že by to v praxi mělo přinést nějaké významnější navýšení výkonu.

Problém je zajímavý z toho důvodu, že Ryzeny 79x0 i 99x0 používají stejný čip IOD a stejnou Infinity Fabric. Ukázalo se, že problém vznikl tím, že AMD ladilo parametry procesorů pro zvýšení výkonu v některých typech úloh, ale vedlejším efektem bylo prodloužení latencí, což zase zhoršilo výkon v jiných. Nový update tak latence vrací na podobnou úroveň jako u předchůdců. Jak ale již bylo řečeno, zatím se zdá, že delší latence ovlivňovaly spíše syntetické benchmarky než reálné aplikace.