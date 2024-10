AMD patrně rozšíří nabídku CPU pro Socket AM4 o modely Ryzen 5 5600T a 5600XT

Společnost AMD slibovala dlouhý život pro svou platformu Socket AM4, kterou je nutné ocenit. Poslední "novinky" jsou ale v podstatě jen uváděním téhož s mírnými změnami pod jinými názvy, čímž se skutečná nabídka nějak zásadně nerozšiřuje. Zdá se, že něco podobného by se mohlo stát s procesory Ryzen 5 5600T a Ryzen 5 5600XT, jejichž záznamy nyní začínají kolovat internetem. Připomeňme, že modely řady Ryzen 5 5600 jsou 6jádrovými procesory s podporou běhu 12 vláken najednou. Varianty 5600G a 5600GT mají integrované GPU, neboť jsou založeny na mobilní řadě Cezanne, což také znamená, že mají jen 16 MB L3 cache, jejich TDP je pak 65 W. Zbývající modely jako 5600 nebo 5600X jsou z řady Vermeer a obsahují větší 32MB L3 cache, přičemž TDP zůstává na 65 W, nicméně herní 5600X3D přidává 3D V-Cache na celkových 96 MB L3 cache a TDP stoupla na 105 W.



Oba modely 5600T i 5600XT by měly být založeny na desktopové řadě Vermeer, tedy být bez iGPU a s 32 MB L3 cache. Nicméně není moc jasné, jak se mají procesory vlastně lišit, přesné specifikace zatím neznáme. V případě 5600 a 5600T by oba procesory měly mít základní frekvenci 3,5 GHz. Standardní 5600 má Boost na 4,4 GHz, u modelu 5600T prozatím Boost není znám, nicméně úniky ukázaly frekvenci přes 4,54 GHz, takže je možné, že bude na hodnotě 4,55 nebo 4,6 GHz, což by mohlo mírně navýšit jednovláknový výkon a novinka by tak dostala základní takt modelu 5600 a Boost modelu 5600X. Ve všech třech případech by procesory měly mít 65W TDP.

Pokud jde o model Ryzen 5 5600XT, tady by se měla zvýšit základní frekvence ze 3,7 GHz (5600X) na 3,8 GHz, Boost by pravděpodobně měl zůstat na totožných 4,6 GHz. Také TDP se pravděpodobně nezmění a zůstane na hodnotě 65 W. Ve výsledku tak nelze očekávat zásadní posun ve výkonu nebo jiném parametru. Nicméně stále nevíme, zda se procesory nebudou lišit v něčem jiném.