AMD poodhalilo 2nm EPYCy Venice, budou mít až 256 jader a 16kanálové paměti

AMD poodhalilo novinky do serverové sféry, kde jsou dnes procesory EPYC. nová generace Venice by měla být výrazným krokem vpřed, bude se totiž inovovat hned na několika frontách. Asi nás moc nepřekvapí, že nová generace bude založena také na nové architektuře, v tomto případě půjde o Zen 6. Představit se má v roce 2026 a to přinese i modernější výrobní proces. Počítá se totiž s 2nm výrobou u TSMC, která by měla posunout efektivitu nových procesorů opět o dost dál.

Tím to ale nekončí. V případě procesorů s jádry Zen 6C se totiž zvýší maximální počet jader z nynějších 192 na 256. Jedno CCD u Zen 6C nyní bude mít v 32 jader a při 8 CCD na procesor to dělá oněch 256 jader. Každé CCD má 128 MB L3 cache, což nás dostane na 1 GB L3 cache paměti. Zajímavostí jsou také dva IOD čipy na procesor. Standardní Venice s jádry Zen 6 bude mít 12 jader na CCD. Při 8 CCD má být maximem 96 jader. Na CCD připadne 48 MB L3, což je o polovinu než dnes, dostáváme se tak na 384 MB L3.

Dále tu bude nová generace sběrnice PCIe 6.0 a v případě patice SP8 spolu s tím podpora 128 takových linek a 8 bonusových PCIe 4.0 pro 1procesorové stanice a 192 linek PCIe 6.0 a 16 PCIe 4.0 pro 2procesorové. Vysoká datová propustnost se dnes hodí zejména v úlohách umělé inteligence, očekávejme teoretických 64 GB/s na linku v každém směru.

Základní modely pro patici SP8 dále rozšíří dnešní 4kanálový řadič pamětí na 8kanálový, bude zde podpora pro DDR5-8000 a DDR5-12800 v případě RDIMM, celkově tu budeme mít podporu i pro 3DS RDIMM, MRDIMM a Tall DIMM.

Pokud jde o varianty pro SP7, tak zde máme podporu pamětí stejnou, nicméně dnešní 8kanálový řadič pamětí se posune dokonce na 16kanálový. Datová propustnost se tak zdvojnásobí už jen šířkou sběrnice, o další navýšení se pak postarají vyšší frekvence. V tomto případě tu máme 96 linek PCIe 6.0 + 8 linek PCIe 4.0 na 1procesorových variantách a 128 PCIe 6.0 + 16 PCIe 4.0 na 2procesorových.

Pro rok 2027 jsou plánovány rovněž nové čipy Verano. Ty přinesou další zlepšení výkonu pro AI, čemuž dopomohou také akcelerátory Instinct MI500, které jsou plánovány na stejný rok.