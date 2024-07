AMD poodhalilo architekturu Zen 6, dostane CCD s až 32 jádry

Ryzeny AI a Ryzeny 9000 jsou prvními procesory, které se objevují s architekturou Zen 5. Dostupné budou od úplného konce letošního července, tedy za dva týdny. AMD nicméně poodhalilo, že už pracuje nejen na nástupci, architektuře Zen 6, ale také další Zen 7. Detaily o novinkách jsou zatím velmi skoupé, něco málo ale bylo přece jen prozrazeno. Objevit se mají jádra Zen 6, která mají prozatím kódové označení Morpheus, a Zen 6c s názvem Monarch. Pokud jde o názvy řad procesorů, nástupcem dnešních Granite Ridge by měly být desktopové modely Medusa (Ryzen 10000, 11000?) s integrovanou grafikou RDNA 5. V tomto ohledu by si tedy procesory měly výrazně polepšit. V případě mobilních verzí bude Strix Point (nebo Fire Range) nahrazen řadou Sound Wave.

Mezi plánovaná vylepšení patří nové 2.5D propojení, které by mělo vylepšit rychlost komunikace mezi jednotlivými čipy procesoru. Dále je tu zásadní vylepšení v počtu jader, CCD totiž budou existovat nejen ve verzích s 8 nebo 16 jádry, ale nově také ve 32jádrových variantách, což využijí zejména serverové procesory EPYC, případně modely Threadripper pro pracovní stanice. Zůstat má podpora pro paměti DDR5, ale i zde se má zapracovat na dalších vylepšeních. Pokud jde o výrobní proces, ten není jasný, mluví se nicméně o 3nm procesu pro Zen 6 a 2nm procesu pro Zen 6c. Nové procesory budou určeny pro patici AM5 a předpokládá se, že by mohly spatřit světlo světa v roce 2026.

Platforma Socket AM5 by měla být podporována minimálně do roku 2027 a možná ještě déle, nicméně se proslýchá i to, že bude docela brzy existovat vedle nového Socketu AM6, který by tu mohl být nejpozději od roku 2027. Zdá se, že AM5 tu s námi až tak dlouho jako AM4 nevydrží.