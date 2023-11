AMD posiluje na trhu s procesory x86, daří se mu hlavně v serverech

Procesory AMD s architekturou Zen jsou povedené v podstatě ve všech svých generacích, i když ta poslední si to docela slízávala za drahou platformu (drahé desky a operační paměti). To už ale začíná být minulostí. Platforma Socket AM5 se stala lidovější, nicméně jak ukazují data od Mercury Research, AMD se daří zejména v serverové oblasti. Tam totiž ve čtvrtletí Q3/2023 proti loňskému Q3/2022 navýšilo tržní podíl ze 17,5 % na nynějších 23,3 %. To znamená, že se AMD dostává už téměř na čtvrtinu tohoto docela konzervativního trhu. Finančně si bere dokonce 29,4 % trhu, což znamená, že průměrná cena prodaného serverového procesoru je vyšší než u Intelu.





Tržní podíl (Q3/23)

Tržní podíl (Q2/22)

Změna

Finanční podíl (Q3/23)

Finanční podíl (Q3/22)

Změna

Server

23,3 %

17,5 %

+5,8 p.b.

29,4 %

27,8 %

+1,6 p.b.

Desktop

19,2 %

13,9 %

+5,3 p.b.

16,3 %

12,2 %

+4,1 p.b.

Mobilní

19,5 %

15,7 %

+3,8 p.b.

17,3 %

12,2 %

+5,1 p.b.



V případě desktopů pramenil výrazný nárůst zejména z toho, že loni šlo o dosti malé číslo. Tehdy mělo AMD jen 13,9% podíl, což bylo ale způsobeno např. i výše zmíněným faktem, že se začal přechod na novou platformu Socket AM5, která tehdy zahrnovala jen drahé high-endové procesory, drahé základní desky a ne zrovna levné DDR5 paměti, takže konec čtvrtletí nebyl ve znamení výrazných nákupů nové platformy, ale spíše opaku. Dnes už je situace mnohem lepší, což ukazuje i nárůst tržního podílu na 19,2 %. Pokud jde o finance, tady má mít AMD jen 16,3 %.



V případě mobilní sféry se AMD povedlo vzrůst z 15,7 % na nynějších 19,5 %, což znamená, že AMD má dle Mercury vyšší tržní podíl v noteboocích než desktopech. Finančně má jít dle studie o 17,3 % trhu.

Jak vidíme, AMD se povedlo navýšit tržní podíl ve všech studovaných oblastech, nicméně Intel má stále ve všech segmentech výrazný náskok a je otázkou kdy (a zda vůbec) se AMD povede překonat Intel.