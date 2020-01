AMD potichu vylepšilo své chladiče Wraith Prism RGB LED

Procesorové chladiče Wraith Prism RGB LED od společnosti AMD přišly ještě v době, kdy nebyly na trhu modely Ryzen 9 se zvýšeným TDP na 105 W, takže je celkem jasné, že pokud se AMD rozhodlo tyto chladiče vylepšit, je to především kvůli nim a také kvůli budoucím modelům, které budou následovat.

Server XFastest (prostřednictvím Tom's Hardware ) přinesl srovnávací fotografie, z nichž je zřejmé, že do výbavy těchto chladičů přibyly dvě další heatpipe, které pokrývají spíše okraje styčné plochy, ale to je pochopitelné, neboť prostředek si zabraly už ty původní. To je jeden rozdíl.

Další je pochopitelně ve zpracování základny, která tak musela být upravena pro další dvě heatpipe, jež tak tvoří už téměř celou její plochu. Je ale také patrné, že mezi zploštělými a zbroušenými konci měděných trubic už nejsou tak hluboké mezery jako dříve, díky čemuž by mělo teplo lépe proudit do těla chladiče. V oněch mezírkách se také krom pasty mohly držet bublinky vzduchu, které jsou pro efektivní chlazení velice nežádoucí.

Dle zdroje těchto snímků jinak prý vše zůstalo při starém a chladič má dokonce stejné označení, a to 712-000075 Rev: C. Stejně vypadá také ventilátor, jehož střed můžeme vidět jako to jediné bez rozbalení chladiče. Z toho tak vyplývá, že pokud se na chladič nepodíváte, těžko zjistíte, zda jde ještě o starou, anebo už o novou verzi. Na druhou stranu je tu otázka, jaký je reálný rozdíl v jejich výkonu a zda lépe zpracovaná základna a dvě heatpipe na jejích okrajích navíc nějak výrazně pomohou.

Chladiče Wraith Prism RGB LED se mimochodem standardně dodávají k procesorům AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3700X a Ryzen 7 2700X.

