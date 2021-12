AMD potvrzuje 12 paměťových kanálů v EPYC Zen 4

Bavíme se tu přitom o informacích vytažených z kódu ovladačů EDAC (Error Detection and Correction), které jsou určeny pro budoucí procesory EPYC založené na generaci Zen 4 (5 nm). Phoronix informuje, je lze najít údaje o podpoře pamětí DDR5 RDIMM a DDR5 LRDIMM ve 4. generaci procesorů AMD EPYC 7004, čili Genoa, nebo také Family 19h Models 10h-1Fh a A0h-AFh.

Dozvídáme se především o podpoře 12 paměťových kanálů na jednu patici, zatímco dnešní procesory EPYC jich mají celkem 8. Dříve by nám to přitom něco řeklo i o počtu čipletů, ale nové serverové procesory AMD už mají své paměťové kontrolery umístěné v I/O jádru a teprve k němu jsou až napojeny čiplety s procesorovými jádry. Nicméně zvýšený počet paměťových kanálů i tak naznačuje, že jader tu bude více než 64, a to dle již starších informací až 96, což by znamenalo proporční zvýšení počtu jader i paměťových kanálů (o polovinu). Otázka také je, kolik modulů na kanál bude možné navěsit, respektive zda to bude jen jeden, nebo dva, což určí i počet DIMM slotů na deskách (které se na ně také musí vejít).

Co ale dokáže zajistit dvanáct 64bitových kanálů pro paměti DDR5? Díky moderním pamětem nic menšího než zdvojnásobení celkové propustnosti a spíše více než zdvojnásobení. Dnešní EPYC s 8 kanály pro DDR4-3200 nabídnou propustnost 205 GB/s, zatímco Genoa s 12 kanály a běžnými DDR5 mohou mít k dispozici 461 GB/s, za což by se už nemusela stydět ani výkonnější grafika.

Co se týče kapacity, pak ta pochopitelně závisí na počtu DIMM na kanál, ovšem i se dvanácti moduly bude možné snadno dosáhnout kapacity 6 TB na patici (LGA 6096), zatímco dnes je možné využít maximálně 4 TB. To jde pochopitelně na vrub vyšší paměťové hustotě generace DDR5, díky níž si Samsung už připravuje 512GB moduly DDR5 RDIMM a v budoucnu by měl nabídnout i kapacitu 768 GB (celkově 9 TB).

