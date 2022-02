AMD potvrzuje, RDNA 3 dorazí ještě letos

Jak to ovšem vypadá, AMD skutečně spěje k tomu, aby své Radeony RX 7000 (zatím nepotvrzené označení) generace RDNA 3 vypustilo na trh ještě v tomto roce a doufejme, že ne až v jeho závěru.

O nástupu RDNA 3 v letošním roce mluvila s investory sama Lisa Su, která rovněž uvedla, že se dočkáme procesorů Zen 4. To budou i Ryzeny, o nichž šéfka AMD sice nyní výslovně nemluvila, ale jejich letošní nástup na trh byl oficiálně potvrzen již dříve.

Můžeme se tak těšit na to, že AMD výjimečně ve stejnou dobu (relativně) vypustí na trh nové výkonné procesory a grafické karty, které na trhu v tomto případě nahradí procesory Zen 3 a GPU RDNA 2. Bude se přitom přecházet jak na nové verze mikroarchitektur, tak i na nový 5nm výrobní proces, dále na paměti DDR5, sběrnici PCIe 5.0 a rovněž patici AM5. Změn a novinek tak bude více než dost.

Novinek bychom se měli dočkat také z hlediska technologií výroby čipů, respektive jejich pouzdření. Je jasné, že příští Ryzeny budou také vícečipové a nebudou využívat jen 5nm křemík, ovšem nyní by se k nim měly přidat i grafické čipy. V jejich případě už ovšem má jít o pokročilé technologie pouzdření a využití dvou stejných, vysokorychlostním rozhraním propojených čipů. To se ovšem bude týkat pouze těch nejvýkonnějších verzí Radeonů, čili slabší modely budou stále monolity, alespoň dle nepotvrzených informací.

Čili nakonec to může být všechno jinak a my se můžeme těšit na začátek léta, kdy snad už ve víceméně normálním režimu proběhne Computex, neboť právě tam by AMD mohlo prozradit více.

