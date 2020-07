AMD potvrzuje RDNA2 chystanou pro letošní podzim a 5nm Zen 4

Těmi jsou pochopitelně jednak Ryzen "Vermeer", pak Navi 2X a nakonec APU v nových konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X. Po zveřejnění finančních výsledků za druhý kvartál 2020 jako obvykle následovala konference, během níž AMD zveřejnilo další informace o svých plánech do budoucna.

Vzhledem k tomu, jakou bombu nedávno vypustil do světa Intel ohledně zpoždění svého 7nm procesu a využití kapacit cizích firem (nejspíše TSMC), se otázky přirozeně točily kolem toho, jak to bude mít AMD. My jsme se tak mohli hned dozvědět, že AMD slibuje předvídatelnou a stálou roadmap, na níž se tak nic nemění. To tak znamená, že nás čeká další 7nm generace Zen, čili Zen 3 na procesorech Vermeer a další generaci EPYC Milan a nejspíše i Threadripper s vylepšeným procesem. A poté už bude následovat 5nm generace Zen 4, která jistě bude vzhledem ke zbrusu novému procesu využívajícímu EUVL neméně zajímavá.