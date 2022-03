AMD potvrzuje, Ryzen 7 5800X3D nebude možné přetaktovat, proč?

Robert Hallock, Director of Technical Marketing (AMD), tak potvrdil, že procesor Ryzen 7 5800X3D bude mít seshora omezený násobič a také nebude možné manipulovat s pracovním napětím. Uživatelé budou mít možnost nastavit leda parametry sběrnice Infinity Fabric a také bude možné si hrát s takty a časováním pamětí RAM.

Dle slov Roberta Hallocka to má co do činění s tím známým faktem, že procesor Ryzen 7 5800X3D bude v podstatě testovací kousek, čili první mainstreamové CPU s pamětí V-Cache využívající ještě plně nedozrálou technologii. AMD prostě nechtělo dál čekat a už nyní vypustí do světa svou novou paměť na procesoru, při jehož vývoji se už nebrala v potaz možnost přetaktování, a ten tak pro to nebyl optimalizován. Je tak možné, že kdyby AMD jeho overclocking umožnilo, Ryzeny 7 5800X3D by v rukou uživatelů začaly hromadně umírat.

Ryzen 7 5800X3D tak bude mít takt omezený na maximálních 4,5 GHz při napětí, které nepřekročí 1,35 V. Původní Ryzen 7 5800X tak nabídne takty až o 200 MHz vyšší s možností nastavení taktu 4,7 GHz v celkové zátěži v rámci přetaktování, což by měly tyto procesory zvládnout celkem běžně, ale ne vždy. Tím ale moc nezískáme, neboť takty tohoto procesoru s rostoucí zátěží z hlediska počtu jader už moc neklesají a mohou snadno dosáhnout v plné zátěži 4,6 GHz. To ale závisí na kvalitě chlazení, napájení i konfiguraci systému (Ryzen Master, PBO2), která nám nakonec může zajistit celkově lepší výsledky než tradiční přetaktování.

Jinými slovy nás asi ani nemusí moc trápit, že Ryzen 7 5800X3D nepodporuje přetaktování. Je také zřejmé, že samo AMD z těchto procesorů už mačká téměř maximum, takže bychom si stejně asi moc nepomohli, pokud bychom svému hardwaru rovnou neuškodili. Uvidíme také, zda takty nového procesoru v celkové zátěži vůbec výrazně klesnou pod 4,5 GHz.

To ale neznamená, že AMD se zříká podpory přetaktování i pro všechny budoucí procesory s V-Cache. Jde pouze o tuto první vlaštovku, která přiletí 20. dubna s cenou 449 USD. Ve hrách by přitom měla být až o 15 procent výkonnější, a to ne ve srovnání s Ryzenem 7 5800X, ale s Ryzenem 9 5900X, který je leckdy pokládán za nejlepší herní procesor od AMD, čili i ve srovnání s 5950X.



