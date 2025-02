AMD potvrzuje uvedení Radeonů RX 9070 na 28. února, neoficiálně unikají specifikace

I když AMD poodhalilo novou architekturu RDNA 4 a grafické karty Radeon RX 9070 na počátku roku na veletrhu CES 2025, jejich oficiální uvedení bylo pozdrženo. Bylo to i z toho důvodu, že AMD chce, aby výrobci karet měli připravený dostatečný počet kusů a nedocházelo k podobným nedostatkům jako u Nvidie. Hlavním důvodem ale bylo to, aby byl dostatečně dobře připravený software, a to zejména technologie FSR 4. Cílem bylo, aby v době uvedení byla dostatečně odladěná a bylo na trhu více her, které tuto technologii podporují, přičemž by tak nešlo jen o uvedení něčeho, co se ani nedá pořádně vyzkoušet. Datum uvedení nyní bylo stanoveno a karty se oficiálně představí 28. února, tedy přesně za dva týdny. Stát se tak má ve 14:00 našeho času. Na pultech obchodů by se karty měly objevit v průběhu začátku března.