AMD potvrzuje, že 5,5GHz Ryzen 7000 nebyl přetaktován

Otázky točící se kolem Ryzenů 7000 se týkají především výkonu na takt, taktů samotných a také počtu jader, i když nyní už lze říci, že AMD s velkou pravděpodobností zůstane na maximálních 16 jádrech a nechá se předhonit Intelem. Na druhou stranu, Intel už využívá odlišnou architekturu kombinující silná jádra se slabšími a chystané Raptor Lake mají přinést vyšší počet právě jen těch slabších. Ovšem v počtu fyzických jader může Intel od letošního podzimu už vést, přičemž v posledních letech to byl právě tým modrých, který v tomto ohledu musel dohánět nabídku firmy AMD.

Dále je tu otázka IPC, kde již začíná být jasné, že nepůjde o velkolepé dvoumístné cifry, o nichž se dříve mluvilo, které v kombinaci se zvýšenými takty dosáhnout ještě výraznějšího nárůstu výkonu jednotlivých jader. Záleží pochopitelně na typu zátěže, ovšem pokud AMD uvádí, že nyní dosahuje o 15 procent vyššího výkonu jednoho jádra v testu Cinebench, pak v renderovacích úlohách lze počítat s minimálním růstem IPC.

Vycházíme tu z toho, že Ryzen 9 5950X dosahuje taktu až 4,9 GHz a vzorky nové generace pak kolem 5,5 GHz, což je asi 12procentní nárůst, čili bonus IPC by se mohl pohybovat pod pěti procenty, a to pokud bude vůbec nějaký měřitelný, neboť 5,5 GHz není potvrzený nejvyšší takt aktuálních vzorků. Ovšem je tu i otázka vlivu pamětí DDR5 na výkon a samozřejmě musíme počítat s tím, že díky AVX-512 a novým AI instrukcím to v jiných aplikacích může být velice odlišné.

A pak tu máme ony takty, a to již zmíněných 5,5 GHz ve hře Ghostwire: Tokyo. Hry pochopitelně dokáží využívat více jader, čili právě proto není jasné, zda jde o nejvyšší takt, jaký dnes Ryzen 7000 zvládne. Máme ale díky PCWorldu potvrzeno, že procesor AMD v daném demu nebyl přetaktovaný a dle Roberta Hallocka, který byl zpovídán společně s Frankem Azorem, nebylo ani využito žádné speciální chlazení. To je samozřejmě narážka na již letité demo Intelu, který chtěl ukázat 5 GHz na všech jádrech, k čemuž využil silně chlazený okruh s kapalným médiem. AMD tu konkrétně využilo vodní chladič Asetek s 280mm radiátorem, čili to sice není originální BOX chladič, ale skutečně ani nic zvláštního.

Takt procesoru ve hře Ghostwire: Tokyo osciloval mezi 5,2 a 5,5 GHz a my se bohužel nedozvídáme, zda je 5,5 GHz skutečně maximum pro zatížení jednoho jádra. Hallock ale potvrdil, že 170 W skutečně není maximální TDP chystaných procesorů, ale PPT patice AM5, čili TDP by se mělo dostat maximálně na cca 125 W, ale to už je jen odhad.