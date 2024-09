AMD potvrzuje, že chce myslet na běžné hráče a kašle na předražený high-end

Poslední dobou ceny grafických karet dost rostly a bohužel s tím moc nepohnula ani rozšířená konkurence. AMD má sice cenově atraktivnější karty než Nvidia, to se ale na jejím tržním podílu moc neprojevilo. Intel sice vstoupil na trh grafických karet rovněž s cenově atraktivními modely, ale dětské nemoci napomohly tomu, že ani on nedal Nvidii nějakou znatelnější ránu. Nvidia nadále kraluje high-endu, ve kterém si v podstatě diktuje ceny. Už tak nějak víme, že v příští generaci grafických karet by tomu nemělo být výrazně jinak. Dlouhodobě se proslýchá, že AMD s architekturou RDNA 4 nechce jít do high-endu a že výkonné čipy Navi 4X/4C v polovině vývojového cyklu nakonec odpískalo. Zůstanou jen modely Navi 48 a 44.





Jack Huynh, viceprezident divize Computing and Graphics, v rozhovoru pro Tomshardware vysvětlil nynější strategii společnosti AMD. Problémem dnešního stavu je, že AMD má velmi nízký podíl okolo 10 % (platí pro dedikovaná GPU, celkově je to díky integrovaným GPU v procesorech o něco lepší ), což také znamená, že vývojáři nejsou ochotni pro tyto karty optimalizovat, což ve výsledku zhoršuje jejich výkon ve hrách, a takto se to dostává do nekonečné spirály. Cestou ke 40-50% podílu, kterého by AMD chtělo dosáhnout, je tak jít primárně přes low-end a mainstream. Huynh řekl, že je zbytečné útočit na high-end, což je nějakých 10 % uživatelské základny (to mu v přesvědčení vývojářů nepomůže), spíše chce mířit na nižší třídy, kde je přes 80 % hráčů (a tam by se už výraznější tržní podíl na trhu s GPU u vývojářů projevit mohl, aby byli ochotni optimalizovat více i pro AMD). Dále dodal, že nechce, aby bylo AMD společností pro lidi, kteří si mohou dovolit Porsche a Ferrari, ale pro miliony běžných hráčů.

Dále se vyjádřil v tom smyslu, že boj o trůn už AMD (a vlastně i předtím ATi) zkoušelo, ale nikdy se nesetkalo s valným úspěchem. Proto chce nyní útočit tam, kde může získat snáze velký tržní podíl, což znamená vynechání high-endu. Nevylučuje, že se v budoucnu AMD znovu o high-end nepokusí, nyní je ale prioritou zvýšit tržní podíl a ne nejvýkonnější GPU na trhu. Poznamenal také, že sice bylo v silách AMD vyrobit konkurenta GeForce RTX 4090, nicméně taková karta by měla šílenou spotřebu (to ostatně měl už i Radeon RX 7900 a jeho varianty) a byla by nesmyslně drahá.

Naopak v byznysové sféře volí strategii opačnou, protože tam jde o nejlepší produkty a nejlepší TCO, což stojí i za tím, že má s EPYCy takové úspěchy.