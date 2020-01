AMD přeci jen slíbilo hi-end Navi s ray tracingem a APU s Navi

AMD na CES 2020 ukázalo nový 64jádrový Threadripper, další Radeony i mobilní procesory Ryzen 4000 jako ty hlavní novinky. Během tohoto roku ale očekáváme také výkonná GPU Navi s podporou ray tracingu a vedle toho i procesory Ryzen 4000, ale ne mobilní, nýbrž desktopové, takže už generaci Zen 3. O nich se ale ještě bavit nebudeme.

Po své prezentaci si Lisa Su sedla k jednomu stolu se zástupci tisku, takže přirozeně přišla řeč právě na očekávané, ale neohlášené produkty či generace. Šéfka AMD ale aspoň takto dodatečně potvrdila, že vysoce výkonné karty Radeon RX letos skutečně nastoupí, což byla odpověď na otázku, zda bude mít AMD letos konkurenci pro GeForce RTX 2080 Ti či prostě hi-end od NVIDIE. Nedozvěděli jsme se ale nic bližšího o tom, kdy by taková konkurence mohla dorazit, takže to klidně může být až na samotném konci roku.

Gordon Ung (PC World) položil otázku, zda si Lisa Su myslí, že AMD nutně musí mít svou kartu zastoupenou v hi-endu. Na to ovšem nemohl dostat jinou odpověď, než je velice důležité takovou kartu mít v portfoliu a že rovněž celý tento segment je pro AMD velice důležitý. K tomu se ale chce dodat, že AMD už více let nemá pro opravdový herní hi-end NVIDIE alternativu.

Nicméně my nyní můžeme vyhlížet spíše letošní Computex (květen/červen), kde bychom se mohli dozvědět více a to znamená, že výkonné Navi v prvním pololetí nastoupí jen těžko. Ale to je jen odhad založený na tom, jak to obvykle chodí a k tomu lze ještě říci, že AMD možná s výkonnými Navi či i s dalšími produkty čeká i na to, až Apple opustí 7nm proces TSMC a uvolní kapacity. Právě to by mělo nastat někdy před dovršením prvního pololetí.

AMD se dále nechalo slyšet, že aktuálně mohutně investuje do vývoje technologií pro ray tracing s hardwarovou akcelerací a staví kolem toho příslušný ekosystém. Lisa Su uvedla konkrétně to, že samostatné grafiky od AMD v tomto roce nabídnou podporu ray tracingu.

A nakonec tu máme odpověď na otázku zástupce ComputerBase, který se ptal na to, proč nová APU využívají Vegu a ne Navi. Lisa Su odpověděla jako obvykle tak, že se AMD snaží nabídnout vždy ty pravé produkty v ten pravý čas a že Vega už je velice dobře optimalizovaná a čipy Renoir se od začátku plánovaly jako APU se Zen 2 a Vegou. Ovšem aby bylo jasno, Navi se později přeci jen dostane do APU, takže na základě toho lze usuzovat, že by to mohla být příští generace s jádry Zen 3 a RDNA či už RDNA2. Zdroj: Anandtech

