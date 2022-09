AMD před příchodem RDNA 3 snižuje MSRP grafických karet o 5 až 30 %

AMD se svou RDNA 3. Tu bude představena za zhruba 1,5 měsíce, konkrétně 3. listopadu. Než se tak stane, přichystalo si AMD i potěšující krok, slevy stávajících modelů řady Radeon RX 6000. Ty jsou v různé výši a zatímco některé modely šly dolů jen o 5 %, u jiných se doporučená cena MSRP dostala až o 30 % níže. Nvidia představila novou architekturu Ada Lovelace před několika dny, nyní je na řaděse svou. Tu bude představena za zhruba 1,5 měsíce, konkrétně 3. listopadu. Než se tak stane, přichystalo si AMD i potěšující krok, slevy stávajících modelů řady Radeon RX 6000. Ty jsou v různé výši a zatímco některé modely šly dolů jen o 5 %, u jiných se doporučená cena MSRP dostala až o 30 % níže.

Tímto udělá radost zejména high-endový Radeon RX 6900 XT. Velmi solidních slev se ale dočkáte i u řady RX 6600 a 6700, kde šly ceny dolů o více než 20 %. Naopak se moc dolů nechtělo Radeonům RX 6800 nebo low-endové RX 6400, kde to bylo pod 10 %. Přehled těchto slev najdete v tabulce níže.

Grafická karta

Původní cena

Nová cena

Sleva

Radeon RX 6950 XT

1099 USD

949 USD

-14 %

Radeon RX 6900 XT

999 USD

699 USD

-30 %

Radeon RX 6800 XT

649 USD

599 USD

-8 %

Radeon RX 6800 579 USD

549 USD

-5 %

Radeon RX 6750 XT

549 USD

419 USD

-24 %

Radeon RX 6700 XT

479 USD

379 USD

-21 %

Radeon RX 6650 XT

399 USD

299 USD

-25 %

Radeon RX 6600 329 USD 239 USD -27 % Radeon RX 6500 XT

199 USD

169 USD

-15 % Radeon RX 6400 159 USD 149 USD -6 %

Připomeňme ještě, že nové grafické karty AMD mají být vyráběny 5nm procesem a využívat chipletové architektury včetně nové generace AMD Infinity Cache. Zapracovat se mělo na managementu spotřeby a proti RDNA 2 má přinášet více než 50 % výkonu na watt, což je dobrá zpráva. Na druhou stranu to zatím vypadá, že Nvidia neméně tak zvyšovala efektivitu i u svých nových karet (přesněji to ale ukážou až recenze). AMD by mělo podle dosud uniklých informací dosahovat vyšších frekvencí.