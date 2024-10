AMD před uvedením nových čipů X3D zlevňuje Ryzeny 9000 až o 50 USD

Následující dva týdny budou v oblasti procesorů x86 opět poněkud rušné. 24. října by měly být uvedeny do prodeje nové desktopové procesory Intel Arrow Lake (Core Ultra 200), o chvilku později se mají představit Ryzeny 9000X3D s 3D V-Cache, jejichž zahájení prodejů bylo ohlášeno na 7. listopadu. Současně s tím se od 20. října snižují ceny stávajících Ryzenů 9000. AMD to sice prezentuje jako slevovou akci před blížícími se svátky, nicméně nelze vyloučit, že se z toho nestanou slevy trvalé. Zda se tak stane, to teprve uvidíme, stejně jako to, nakolik se tyto slevy promítnout do cen i u nás.

A jaké ty nové ceny vlastně jsou? V případě 16jádrového modelu Ryzen 9 9950X jde o snížení ze 649 na 599 USD, tedy slevu 50 USD (v českých obchodech by to případně mohlo udělat tak 1200-1300 Kč včetně DPH a marží). Další modely šly s oficiální cenou už jen o 30 USD dolů (cca 700-800 Kč), a tak 12jádro Ryzen 9 9900X jde ze 499 na 469 USD. Tento model se přitom v USA dá sehnat i za nižší částky (např. 429 USD). Dále tu máme 8jádrový model Ryzen 7 9700X, jehož cena se snížila ze 359 na 329 USD, a 6jádro Ryzen 5 9600X, u něhož jsme se oficiálně dostali ze 279 na 249 USD.

Připomeňme, že tyto procesory poslední dobou získaly několik různých aktualizací, které zlepšily jejich počátečně ne zrovna oslnivý výkon (ve srovnání s předchůdci), a že slevami zlepšují situaci vůči Intelu, neboť procesory AMD Ryzen se v poslední době staly docela drahými.