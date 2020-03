AMD představilo RDNA2 a slibuje o polovinu vyšší výkon na watt oproti RDNA

AMD doposud s ohledem na výkon ve hrách oproti NVIDII právě v poměru výkon na watt tahalo za kratší konec, ale to by se mohlo brzy změnit, pokud firma dodrží svůj slib, že nové Radeony založené na RDNA2 nabídnou 50% zvýšení výkonu na watt. Znamenalo by to, že nové karty s RDNA2 přinesou v tomto ohledu víceméně stejné zlepšení jako první RDNA v porovnání s Vegou, jak nám AMD sdělilo na 2020 Financial Analyst Day.

Vedle toho nám už z nových roadmap, pokud jde o tyto jednoduché obrázky ukazující jen ty základní informace, zmizely zmínky o procesu označovaném jako 7nm+, což se týká i procesorů, na něž se dnes také ještě podíváme. Toto označení způsobilo, že jsme si chystané produkty jednoznačně zařadili do kolonky 7nm s EUV, takže znamená to snad, že AMD i pro další generaci grafik a CPU využije stále stejný proces firmy TSMC jako RDNA a Zen 2? Ne nutně.

AMD se totiž chystá použitý proces odhalit někdy příště (Computex?) a nyní nechce, aby se stále mluvilo o 7nm s EUV. Ten to tak nakonec nemusí být, ale AMD jako budoucí největší zákazník firmy TSMC na 7nm procesu by mohlo získat třeba vyladěný proces pro vlastní účely, podobně jako má NVIDIA svůj 12FFN. Uvidíme.

Další obrázek jasně ukazuje, že AMD se chystá na další skok výkonu na watt o 50 procent, takže pokud má jít navíc o "velké Navi" s výrazně vyšším počtem Stream procesorů oproti Navi 10, skutečně by se dalo mluvit o návratu AMD do hi-endu. Na druhou stranu samozřejmě ještě není nic jasné o tom, co si přichystá NVIDIA.

RDNA2 nebude pouze herní architektura pro desktopy a notebooky, ale uplatní se také v profesionálních grafikách a také v cloudu. Navýšení výkonu na watt je také dobrá zpráva pro ty, kteří se těší na nové herní konzole a dále máme potvrzenu podporu variabilních shaderů a také ray tracingu (DXR 1.1, DirectX 12 DXR).

A že půjde o společnou architekturu pro PC a konzole, to vše lze očekávat na nové PS5, Xboxu i samostatných grafikách.

Nakonec se AMD krátce dotklo chystané architektury RDNA3, která využije už pokročilejší proces než 7nm DUV či EUV, takže buď 6nm, nebo 5nm, to se ještě uvidí. Očekávat ji můžeme v příštím až přespříštím roce, přičemž RDNA2 bude na trhu aktuální 5 až 6 kvartálů.

